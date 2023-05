La cosa iba de bodas en la última prueba de MasterChef 11. Los delantales negros tuvieron que elaborar su propia tarta nupcial, con la dificultad que eso conlleva. Una prueba acorde con las exigencias de los jueces, que cada programa suben aún más el nivel. Los aspirantes se han puesto románticos en el plató, varios han recordado cómo fueron sus bodas, como Marta o Francesc, que ya va a por la tercera. Otros como Lluis y Pilu confesaron sus deseos de pasar por el altar con sus parejas. ¡Los jueces también han hablado! Samantha y Pepe, felizmente casados, mientras que Jordi Cruz todavía está soltero, aunque muy enamorado.

El chef y juez de MasterChef va a convertirse en padre en los próximos meses junto a su chica Rebecca Lima. Ambos están deseando conocer a su primer hijo. Un paso muy importante, la pregunta ahora es, ¿tiene planes de boda Jordi Cruz? Suerte que en el programa está Fray Marcos, el sacerdote que podría ponerle remedio.

"Fray Marcos, ¿usted casaría a Jordi y a su chica?", le preguntó Pepe Rodríguez. El aspirante, emocionado, no dudó en aceptar con honor su propuesta. ¿Cuál fue la reacción del chef? Acercarse a él y darle la mano, como si de un pacto se tratara. De la boca de Jordi Cruz no salió ni una sola palabra, así que no sabemos qué pensará ni cuáles son sus intenciones. ¿Tiene el juez algo entre manos? Lo que sí tenemos claro es que, si se casa, será Fray Marcos el que estará en el altar junto a la feliz pareja.

"Nada me ha hecho más ilusión que saber que voy a casar a Jordi. Jordi, allá vamos, al sacramento del matrimonio", señaló Fray Marcos emocionado con esta noticia inesperada. El hecho de que el chef fuera tan decidido a darle la mano podría hacernos pensar que ese momento podría estar más próximo que nunca. Ahora que ya han decidido formar una familia juntos, sería el siguiente paso para terminar de afianzar su relación. Sin duda, será un día inolvidable, ¡parece que también para Fray Marcos!

Fue Rebecca Lima la que anunció a través de sus redes sociales que estaba esperando su primer hijo junto a Jordi Cruz. "El regalo más grande", escribía ella en la pubicación, donde se veían una serie de imágenes de su barriga incipiente. Ahora no deja de presumir de embarazo, en su galería de Instagram no hay foto donde no se la vea posar sin mostrar su tripa.