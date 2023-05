MasterChef 11 viajó a Aracena para cocinar allí un menú diseñado por Xanty Elías, chef del restaurante Finca Alfoliz con una estrella verde y un sol sostenible. Y no fue un reto fácil, sobre todo para el equipo azul. Alex, Francesc, Fray Marcos, Pilu, Marta y Camino empezaron bien organizados, pero pronto se torció. El riesgo de no terminar alguna de las elaboraciones y no poder sacar algún plato cada vez estaba más cerca. En ese instante, Alex sacó su carácter y tiró de su equipo más que nunca.

En esta prueba de exteriores, Pepe, Samantha y Jordi decidieron que no nombrarían capitanes. “No queremos que nadie se esconda en tareas secundarias”, reconoció el chef de El Bohío. Siendo así, todos compartirían responsabilidades, pero a Alex, de manera natural, le salió su vena organizadora y fue recordando a sus compañeros las cantidades de muchas de las elaboraciones.

El primer problema llegó con las yemas curadas. Francesc las puso al sol y Alex y Pilu se percataron de ello y rápidamente se pusieron a repetir la elaboración. El segundo error estuvo en las carrilleras. El número de carrilleras cocinadas no era suficiente y Xanty Elías se lo advirtió: “Con esa cantidad, hay gente que no va a comer. Rezad todo lo que podáis”. El equipo entero tenía que hacer un esfuerzo máximo y Alex estuvo cerca de venirse abajo. Pero una charla con Pepe lo cambió todo.