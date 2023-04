MasterChef 11 | Las tiernas imágenes de Alex en MasterChef Junior 4. Así ha cambiado.

Si eres fan de MasterChef desde sus inicios, al igual que Merce, te acordarás del paso de Alex por MasterChef Junior 4. Pero el programa ha querido recuperar esas imágenes después de que Nico Abad, invitado del programa, cayera rendido a la entrega del aspirante: "Era un mico y ahora se ve que es bueno". Desde bien pequeño, Alex demostró su desparpajo y amor por la cocina, ya que fue protagonista de grandes momentos en aquella edición. Desde su versión del "garrote" de Martin Berasategui hasta su sinceridad antes de la final: "No me voy a ir, lo tengo muy claro. Lo voy a dar todo y voy a barrer a todos".

Pero lo que más orgullo nos hace sentir es como caló en él el amor por la cocina. A día de hoy, sigue entregado a MasterChef 11 pero antes de entrar, nunca dejó de formarse como cocinero. Y eso se nota en muchos de sus platos, como por ejemplo su receta de lubina a la plancha con salsa holandesa o su receta de risotto de parmesano ahumado.

El tatuaje de Alex

A mitad del cocinado, Samantha Vallejo-Nágera y Nico Abad, invitado de la noche, se acercaron para charlar con Alex. El aspirante les explicó qué plato tenía en mente hacer. Pero algo en su brazo llamó la atención de Nico Abad. "¿Qué pone en el tatuaje?", le preguntó el ex aspirante de MasterChef Celebrity a Alex. La respuesta emocionó a más de uno: "Es una frase de una canción que me tatúe por mi abuelo y dice 'No se muere quien se va, solo se muere el que se olvida'".

No era la primera vez que Alex se acordaba de su familia en MasterChef, pero con su abuelo tiene un vínculo muy especial. "Mi abuelo era una persona súper importante para mí. Es una persona a la que admiro muchísimo y me hubiera gustado que viviera muchos más años para que me viera ahora en el programa, porque el trabajaba en hostelería y estaría muy orgulloso. Trabajo cada día para que lo esté más", dijo Alex emocionado.