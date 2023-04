Los aspirantes de MasterChef 11 se trasladaron en la última prueba de exteriores a Bacanal, el circo de los horrores. Quizás influenciados por el mismísimo Lucifer, quizás porque tienen claro su objetivo: ganar el concurso. Sea cual sea el motivo, los aspirantes arman sus estrategias, sobre todo cuando los jueces les otorgan algún privilegio. Fray Marcos, que está disfrutando del poder del pin de la inmunidad, fue elegido como capitán gracias a su capacidad de trabajo y organización. Fue él quien eligió el capitán del otro equipo: tenía dos opciones, escoger a alguien fuerte y digno contrincante, o alguien a quien consideraba débil. Finalmente, se decantó por Luca. "Usted no ha escuchado al ángel, ha escuchado a demonio", aseguró Jordi Cruz.

Fueron los propios aspirantes quienes tuvieron la oportunidad de elegir en qué equipo formar parte durante la prueba. Fray Marcos se quedó con dos integrantes menos, así que para estar en igualdad de condiciones, los jueces le pidieron a Luca que se deshiciera de uno de los suyos. El joven aspirante lo tuvo bastante claro y tomó la decisión rápidamente.

"Mi jueza es la mejor del mundo, yo te quiero mucho, pero yo creo que Leti va a trabajar muy bien con los chicos y Merce, se va a volver una guerrera. Lo siento, amor", se disculpaba Luca. Fray Marcos recibió a la aspirante con los brazos abiertos, después de haber sido expulsada de su equipo. Leti, que siempre tiene una buena actitud ante cada reto, se lo tomó bien, pero le dejó un mensaje a su compañero.

"Luca es un perro traicionero", aseguró la jueza, preocupada porque ya se veía fuera del programa. "Me ha mandado a un equipo que son todos unos cracks, si voy a eliminación con todos ellos, lo tengo dificilísimo", reconoció, haciendo alusión a Lluis, Álex, Eneko o Fray Marcos, entre otros.

Los reproches de Álex a Leti en la prueba de exteriores

A pesar del alto nivel de los aspirantes del equipo azul, no fue ni de lejos su mejor prueba. Tenían que recrear dos menús del chef y antiguo aspirante y ganador de la séptima edición de MasterChef, Aleix Puig. Ahora tiene una empresa de comida rápida que está arrasando en las grandes ciudades y que promete expandirse.

Hasta Álex, uno de los concursantes más aventajados, tuvo graves errores que terminaron convirtiendo el cocinado en un desastre. El joven aspirante estuvo de mal humor durante toda la prueba, viendo que las cosas no salían bien. La lentitud de sus compañeros le molestaba, sobre todo, por la presión que solo parecía notar él. En las valoraciones, aprovechó para sincerarse con Leti: "Te tengo mucho cariño, pero has ido de arriba para abajo, tu única función eran las patatas". Finalmente, fueron ellos quienes vistieron el delantal negro en la prueba de eliminación.¿No has visto el último programa o quieres revivir alguno de los mejores momentos? Entra en RTVE Play y disfruta de la edición al completo.