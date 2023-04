Son los retos de exteriores las que más ponen a prueba la templanza de los aspirantes de MasterChef. A veces, incluso la de los propios jueces e invitados. El último ha tenido lugar en Andorra, un paisaje idílico, todo lo contrario que el cocinado del equipo rojo, capitaneado por Lluís y Camino. Parecía que tenían las ideas claras, sin embargo, la cosa se fue torciendo a medida que avanzaba la prueba. Fallos, fallos y más fallos que el chef Francis Paniego, invitado del programa y artífice del menú que le tocó reproducir a los concursantes, no pudo pasar por alto.

Mientras el equipo azul iba por buen camino, en el equipo rojo se mascaba la tragedia, empezando por el postre. Los capitanes delegaron en David, supuestamente el más avanzado en esta asignatura, pero no fue su mejor día. Tampoco sabían cómo limpiar las espardeñas, un tipo de marisco que la mayoría no conocía. "Esto es un desastre", reconoció sin ningún tipo de filtro el chef. El grito de Francis Paniego al descubrir que los aspirantes habían metido en la olla para hacer el caldo el pescado con los ojos incluidos, retumbó en todo Andorra. "Está mucho mejor el otro equipo, lo siento. Te lo tengo que decir", le soltó a Lluís en un ataque de sinceridad que no terminó ahí, de hecho, fue a peor.

No había manera de sacar el postre adelante, el mayor quebradero de cabeza del chef Francis Paniego. "Yo me pongo a echar una mano aquí, están en la mierda esta gente", aseguró ante la mirada incrédula de Jordi Cruz. "¿Acabas de decir...? Como animador no sirves", contestó el juez sorprendido por la actitud de su amigo. Paniego no podía creer lo que estaba viendo, en esa cocina solo se escuchaban gritos. Tanto, que Jordi tuvo que acabar llevándose al chef fuera de cámaras. "Está desatado", comentaba Pepe Rodríguez.

Al final, se lo acabó tomando con humor. "Caos total", reconoció. David aceptó su culpa, ya que era el encargado del postre. Francis Paniego tuvo que ponerse manos a la obra y ayudarles para sacar adelante el cocinado. Para entrar en calor, pero sobre todo para calmar los nervios, Jordi Cruz le llevó una tila a Francis Paniego, preocupado por el resultado final del menú. "Me siento un poco andorrano, vienes aquí con esta responsabilidad que significa hacer tus platos y ves este desaguisado", confesó.

Finalmente, fue el equipo rojo el que terminó yendo a la prueba de eliminación. Si te has perdido este y otros momentazos o quieres volver a ver algún programa de MasterChef 11, recuerda que puedes hacerlo en la plataforma gratuita RTVE Play, donde y cuando quieras.