Las de MasterChef 11 están siendo unas despedidas muy lacrimógenas. Los lazos que los aspirantes han construido estas semanas son mucho más fuertes de lo que imaginamos. Tantos días de convivencia con la emoción a flor de piel, lejos de sus seres queridos y luchando por cumplir su sueño... Es el cúmulo de todo esto lo que provoca que los concursantes estrechen su relación con quienes son más afines. A pesar de que esta edición está siendo mucho más tensa de lo habitual por los continuos roces entre aspirantes, muchos de ellos han encontrado su confidente, su pilar. Cuando este se va, todo se desmorona y somos testigo de momentos tan emotivos como el que vivimos en el último programa.

Sergio ha sido el último expulsado de MasterChef 11. El taxista lo dio todo hasta el final en la última prueba decisiva. Uno de los delantales negros se tenía que ir. Se enfrentaron a una de las más complicadas: las batallas. Sergio no dio pie con bola, no le salió bien ninguno de los retos que los jueces les fueron proponiendo, ni las alitas de pollo con salsa de mostaza y miel, que le quedaron bastante crudas, ni el risotto ni el postre final. No se rindió en ningún momento, a pesar de las críticas de Pepe, Jordi y Samantha. "El partido no ha terminado todavía", decía cuando todavía le quedaba alguna oportunidad de salvarse.

Sergio siempre ha sido el aspirante más guerrero, algo que los jueces siempre han valorado. Sin embargo, la motivación y las ganas de hacerlo bien no fueron suficiente para salvarlo de la expulsión. Era su sueño y no pudo evitar romper a llorar al despedirse del programa. Su gran amigo Jotha no dejaba de repetir lo mismo desde la galería en la primera batalla, cuando Jorge Juan y Luca se salvaron después de preparar las mejores alitas de pollo: "Es injusto". Pepe Rodríguez, al verle comentar la situación, le preguntó si tenía algún problema. El concursante, lejos de quedarse callado, dio su opinión.

"Me parece injusto que se haya salvado Luca. Si estuviera abajo y fuera ellos me parecería humillante. Me parece que han cocinado varios mejor que él", aseguró sin haber ni siquiera probado los platos de sus compañeros. No se tomaron nada bien los jueces el comentario de Jotha. "Me parece una falta de respeto bastante gorda a nuestro trabajo, a nosotros que la hemos probado y tenemos unos cuantos años más que tú. Cuando dices 'es humillante', ahí ya me mosqueo", le contestó Jordi Cruz visiblemente enfadado por su actitud.