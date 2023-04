Como si de los grupos de una clase de instituto se tratara, Leti tiene su propia clasificación de sus compañeros según se sientan en el autobús a la hora de viajar. Antes de la prueba de expulsión del tercer programa de MasterChef 11, la jueza confesó cómo veía a sus compañeros y en qué grupo les catalogaba. Para ella, existen tres categorías: los chungos, los pijos y los tranquis. Pero, ¿qué aspirantes están en cada grupo? Lo analizamos.

"Los chungos son los que se sientan al final del autobús", afirmó Leti. En este grupo quedan encasillados: Luca, Carla, Cami, Ana, Tuki, Alex, Frank y Larraitz. Por otro lado están los pijos: Marta, Jeremy, Carlota y Pilu. Y para terminar, los tranquis: Jotha, Sergio, Lluis, Eneko, Fray, Francesc y Merce.

A pesar del claro tono de humor con la que Leti desgranaba los grupos de aspirantes, hubo quien no se lo tomó muy bien. Fue el caso de Pilu, que respondió a Leti algo enfadada: "No estoy muy de acuerdo, la verdad. No sé si vamos en el mismo autobús". La controladora aérea quiso dar su opinión y aseguró que ella no veía tres bandos. "Es cierto que hay gente más movidita, otra que no y otra que está en un punto intermedio", matizó. Y a continuación pasó a confesar que tiene muy poca mecha y que salta muy rápido, aunque promete trabajar en ello.

Luca también quiso poner los puntos sobre las íes en cuanto a la división de Leti y el grupo donde había sido encajado: "Lo mío no va por pijo o no pijo. Yo me pongo al final porque es como más VIP". Las carcajadas del resto de aspirantes no se hicieron esperar. ¿Tu ves grupos diferentes? ¿A alguien le moverías de grupo? Cuéntanos tu opinión en tus redes sociales utilizando el hashtag #MasterChef. ¡Te leemos!