Casi no participa en la prueba de expulsión, según él, porque se encontraba algo mareado. La mayoría de sus compañeros sospechó de que Luca estaba fingiendo y que lo único que quería era librarse de cocinar. Jeremy se indignó cuando se dio cuenta de su estrategia y Ana convenció a Marta para que no bajara a sustituirle cuando los jueces le dieron la oportunidad de hacerle el favor a su amigo. Jotha tampoco se creyó sus palabras, sobre todo después de que saliera a la luz que él había sido el ladrón del helado. Si había mentido en aquella ocasión, por qué no en esta también, eso fue lo que debieron pensar sus compañeros.

Finalmente, Luca tuvo que cocinar para conservar su plaza en el concurso. El reto era complicado, un clásico: las batallas de MasterChef con la miel como protagonista de todos los platos. Quizá fue la dificultad de la prueba lo que le provocó estar indispuesto. En cualquier caso, tuvo que ponerse manos a la obra. La primera batalla era cocinar unas alitas de pollo con salsa de mostaza y miel, algo que el tiktoker nunca había hecho. Tenían poco tiempo, solo veinte minutos para prepararlo todo y convencer a los jueces con su plato. Jorge Juan fue el mejor de los delantales negros y, sorprendentemente, Luca quedó en segunda posición. Ambos pudieron subir a la galería después de superar el reto.

"Cada día me estoy sorprendiendo más a mí mismo, no tengo palabras", confesó Luca. Algunos de sus compañeros no daban crédito, entre ellos; Jotha, que no dejaba de negar con la cabeza, incrédulo. "Estoy flipando", repetió una y otra vez por lo bajini. "Yo si estoy abajo estaría rabioso", comentó con sus compañeros. Los jueces se dieron cuenta del revuelo y no dudaron en preguntar qué estaba pasando.

"Me parece injusto que se haya salvado Luca. Si estuviera abajo y fuera ellos me parecería humillante estar ahí", reconoció Jotha. Sus palabras no sentaron nada bien a Pepe, Jordi y Samantha, quienes le reprocharon al aspirante que él ni siquiera había probado los platos de sus compañeros. "Me parece una falta de respeto bastante gorda a nuestro trabajo, a nosotros que los hemos probado, que tenemos unos cuantos años más que tú. Aquí hay un jurado. Cuando dices, 'es humillante', ahí me mosqueo", le dijo muy serio Jordi Cruz.

Lo cierto es que entre Jotha y Luca no hay buena relación desde que empezó la edición de MasterChef. Hubo un programa en el que parecía posible una reconciliación entre ellos, pero la realidad es que hemos sido testigos de sus constantes encontronazos y Jotha ya dejó claro en varias ocasiones que quiere que su compañero se vaya cuanto antes. ¿Por qué? Luca se quedó en silencio mientras escuchaba a Jotha, pero dio su opinión detrás de cámaras: "Él opina que yo soy tiktoker y porque me dedico a las redes sociales yo no puedo saber de cocina. Me da rabia, pero él mismo se retrata. Me da igual, que diga lo que quiera, es envidia pura y dura".