MasterChef | Pepe Rodríguez compara a Ana con El Dioni

No es la primera vez que en MasterChef se produce un robo entre compañeros, ¡tampoco será la última! Era una prueba decisiva, la de expulsión. A Marta le desapareció un helado que había dejado enfriando. Pudo haber abandonado por culpa de uno de sus compañeros, el que le robó su elaboración. Había varios sospechosos y ninguno de ellos reconoció el hurto, que pudo haber sido involuntario a causa de una confusión y los nervios... o no. Luca, Ana y Francesc fueron los primeros señalados. No se aclaró el asunto, que siguió coleando hasta el final del programa. Si te lo has perdido, recuerda que puedes verlos todos en la plataforma gratuita RTVE Play.

Ana se defendió a la hora de presentar su plato ante los jueces. Pepe le preguntó si el helado era suyo. "Al 100% mío, estoy muy segura. Si yo he sido vigilante de seguridad, ¿te imaginas una vigilante choriza?", le garantizó la aspirante. Pero el chef todavía tenía sus dudas, ya que su argumento no era suficientemente firme. "Y El Dioni también", le contestó, provocando la risa de algunos aspirantes, aunque varios no sabían quién era este popular personaje, entre ellos, Laura. ¿Cómo alcanzó la fama?