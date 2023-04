La tensión aumenta en cada programa de MasterChef 11, el nivel sube y los jueces están de lo más exigentes. Los aspirantes son conscientes de ello, pero no todo va a ser cocinar. También saben pasárselo bien y, aunque tienen sus rocecillos, saben limar asperezas y dejar los rifirrafes entre compañeros a un lado. Este último programa ha sido muy divertido, gracias, en parte, a los jueces. Se nota que Pepe, Jordi y Samantha no sienten la presión de estar entre fogones y, cuando tienen que meterse en cocina, lo hacen con una sonrisa en la cara. Esta vez ha sido Pepe Rodríguez el que se puso la chaquetilla para demostrar a los concursantes que los retos que les ponen, aunque puedan parecer difíciles en un principio, son más que posibles.

El reto consistía en cocinar con muy pocas cosas, sobras y restos de comida. Jordi Cruz se propuso molestar a Pepe durante el cocinado y lo consiguió. El chef catalán no dejó en paz al manchego, que también tuvo que soportar algún que otro intento de sabotaje. Jordi le subió la temperatura de uno de los fogones para que se le quemara su elaboración, pero Pepe estaba atento y se dio cuenta a tiempo. El resultado, un auténtico platazo.

Pepe Rodríguez terminó antes que el resto de aspirantes, incluso tuvo tiempo para entretenerse y deleitar a los espectadores con una imitación de su compañero Jordi Cruz. El chef catalán levanta pasiones dentro y fuera de la cocina. En redes tiene muchos seguidores, ahí comparte con sus seguidores sus recetas que se atreve a preparar en directo desde su casa. Está claro que las cámaras le gustan y Pepe le acusa de ser un presumido.

"No puedo dejar de mirarte cómo cocinas, me encanta", confesó Jordi Cruz, mientras veía a Pepe preparar su plato. El chef reconoció que había tomado nota de las poses del catalán, siempre marcando brazo, enseñando su lado bueno a sus seguidores y luciendo tipazo. "Yo no hago eso, tío", le reprochó Jordi, que no podía dejar de reírse, igual que Samantha. "Lo borda", aseguró ella dándole la razón a Pepe.