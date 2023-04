La visita de los exaspirantes de MasterChef 10 ha dado mucho que hablar. Adrián, Teresa, David y Patricia han regresado al plató que les vio dar sus primeros pasos en el mundo de la cocina. Esta vez, no han tenido que mancharse las manos. Los veteranos se han metido en el papel de juez y han probado las elaboraciones de los concursantes de la undécima edición. No se han cortado ni un pelo, ni siquiera a la hora de criticarlos. Parece que ya no se acuerdan de lo mal que lo pasaron cuando eran ellos los que tenían que enfrentarse a las valoraciones. No solo han hecho de Jordi, Samantha y Pepe, también nos han puesto al día de sus vidas. ¿Cómo les va a cada uno de ellos?

Su paso por MasterChef les cambió la vida y todos siguen persiguiendo su sueño de convertirse en chef. Teresa, por ejemplo, ha abierto su propio restaurante. Todos han podido conocer a los aspirantes de esta edición y ponerles cara. Uno de ellos ha llamado especialmente su atención. El exfutbolista Eneko Fernández levanta pasiones, la prueba es que tanto Adrián, a quien conocimos enamorado hasta las trancas de su novia, como Teresa, la expareja de María Lo, se han fijado en él. "A mí Eneko me ha gustado, a parte, el tío es guapete. Mira que a mí no me gustan los hombres, pero...", reconocía primero Teresa. Adrián le daba después la razón: "Es un guaperillas".

"Eneko, has conseguido que los dos nos fijemos en ti", comentaba Teresa, pero todo detrás de cámaras. Ninguno de los dos le ha dicho al aspirante lo que pensaba a la cara. Lo cierto es que Eneko está feliz junto a su chica Cris.

El pique entre Luca y Patricia No todo ha sido buen rollo entre aspirantes y exaspirantes. Patricia ha sido una de las más sinceras, si no le gustaba un plato, lo decía, si no le gustaba un baile, también. Jeremy se ha arrancado a bailar y después Luca, que ha sacado a la pista a sus acompañantes: Laura, Pilu, Camino y Marta. El rey de TikTok y sus cuatro bailarinas han enseñado una coreografía que han aprendido en la casa. "Ha pasado de moda ese challenge", comentó rápidamente Patricia, que también se maneja muy bien en redes sociales. Como no podía ser de otra manera, Luca no se quedó callado. "Amor, pero es que en TikTok los trends son lo más popular. Cuando salga ya me actualizaré", contestó el aspirante indignado por su comentario. Detrás de cámaras, Luca ha confesado que Patricia no es santo de su devoción: "A mí Patricia no me acaba de caer muy bien, la verdad. Todo el rato criticando los platos... Pero ha dicho que me conocía y me ha hecho ilusión". Lo importante es que su plato no estuvo entre los peores y pudo salvarse de la prueba de eliminación.