Ruth Lorenzo vuelve a MasterChef cargada de proyectos

Ruth Lorenzo es de esas personas que forman parte de la familia MasterChef y aunque su trayectoria en el programa no fue muy larga, dejó una huella imborrable. Por eso, es un placer recibirla de nuevo en nuestras cocinas. Además, llegó cargada de noticias: destaca como presentadora de 'Cover Night' -el talent musical de La 1-, lanza nuevo EP el 14 de abril y ya se ha confirmado que será la representante española que reparta los votos de nuestro país en Eurovisión 2023.

Pero antes de hablarnos de sus proyectos, a Ruth le tocó vivir MasterChef desde el otro lado, como "jurado". La cantante murciana sacó su lado más humano para ayudar a los aspirantes. Así pasó con Tuki, que colapsó en la prueba de repostería. Ruth empatizó con el aspirante y le mandó un mensaje de serenidad: "Mírame. No pasa nada. Lo vas a sacar, sólo relájate. Respira que llegas", le dijo a Tuki mientras le secaba las lágrimas.

Pero no se quedó ahí y Ruth le dijo a David una frase que nunca olvidará. "Haz lo que quieras hacer de verdad. La vida es demasiado corta para hacer cosas que no te hagan sentir pleno". Un consejo que a David le sentó muy bien, ya que en su familia no todos ven con buenos ojos que se quiera dedicar a la repostería.

Presentadora de 'Cover Night' Todos los sábados a las 22:05 horas en La 1 de TVE podemos ver a Ruth Lorenzo presentando 'Cover Night', el nuevo talent musical de RTVE producido en colaboración con Shine Iberia. Con banda y música en directo, Ruth está explotando una faceta que desconocía de ella misma. Eso sí. Su papel en 'Cover Night' ha dado lugar a críticas muy positivas por su naturalidad y su manera de empatizar con los concursantes. Ruth Lorenzo recupera su increíble versión de ¿Purple Rain¿ en Cover Night RTVE.es Miguel Bosé, Juan Magán, Chanel y Mónica Naranjo forman el jurado, mientras que Ana Guerra y Abraham Mateo están en backstage ayudando y aconsejando a los concursantes. Un equipo de estrellas, con Ruth como presentadora, que está brillando en La 1.

'La Reina', su nuevo EP Pero por si presentar 'Cover Night' no fuera suficiente, Ruth Lorenzo está a días de sacar 'La Reina', su nuevo EP. El próximo 14 de abril este trabajo "tan especial" verá la luz. "Ha sido un proceso mágico hecho en el estudio de manera analógica donde he tenido la suerte de utilizar equipo y microfonía de los años 60 y 70 para conseguir llegar a un sonido único y propio", confiesa Ruth en su perfil oficial de Instagram. “ Ver esta publicación en Instagram “ Una publicación compartida de R U T H (@ruthlorenzomusic)“ “ 'Libre', 'Reina', 'Tú' y 'Woman' son los títulos de los temas que formarán parte de este nuevo trabajo. Después de haber visto a Ruth trabajar en MasterChef y comprobar cómo se entrega en todo lo que hace, tenemos claro que este nuevo EP va a ser un éxito rotundo.