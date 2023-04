Después de 10 años como jueces de MasterChef 11, Pepe, Samantha y Jordi saben detectar perfectamente cuando un aspirante no está centrado al 100% en la cocina. Y ese fue el caso de Larraitz. Pero todo fue por una genial noticia. La aspirante vasca descubrió dentro de MasterChef que ¡estaba embarazada! Desde ese instante, las preocupaciones de Larraitz cambiaron y no pudo dar su mejor versión en las cocinas.

Todo surgió en una conversación con Samantha en el segundo reto de la noche. "Has cambiado de actitud, estás más descentrada", le dijo la chef a Larraitz. Tras tomar aire, la aspirante le contó lo que sucedía: "Estoy embarazada y me he enterado aquí. Estoy preocupada y no me centro". La cara de Samantha cambió ante la buena noticia. "Me hace mucha ilusión", confesó.

A partir de aquí, Larraitz explicó cómo se sentía. "Sólo lo saben mis compañeros. No lo saba nadie más, ni mi chico ni mi madre. Yo también noto que no tengo la cabeza donde la tengo que tener". Ahora todo cobraba sentido. Y es que desde el primer día, vimos una versión de Larraitz luchadora, trabajadora y con mucha energía. Lejos de lo que vimos en las últimas dos pruebas. Es imposible que una noticia así no te afecte.

"Cuando nos lo ha contado Samantha, lo hemos entendido todo" Samantha, con el permiso de Larraitz, contó a Pepe, Jordi y Ruth Lorenzo la grandísima noticia. Y ya en la valoración, los jueces se mostraron muy cariñosos con la aspirante. "Llevabas dos pruebas un poco baja de energía. Pero cuando Samantha nos ha dado la noticia, lo hemos entendido todo. Enhorabuena. Te deseo lo mejor", dijo Pepe. Dentro de la montaña rusa de emociones que vivió Larraitz, ella misma sabía que su plato no estaba a la altura. Pero la valoración negativa no le afectó. Y una vez liberada al dar a conocer su embarazo, no pudo borrar ni un instante la sonrisa de su cara". Los jueces, tras dar a conocer el nombre de Larraitz como la expulsada del programa, le lanzaron un mensaje: "Ahora tienes motivos más importantes por los que luchar y preocuparte. Ya eres parte de la familia MasterChef".