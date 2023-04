Que en esta edición no hay muy buen rollo está claro. Hace nada que ha empezado MasterChef 11 y ya hemos presenciado bastantes rifirrafes en las cocinas del programa. Esta noche no puede ser menos. El Oceanogràfic de Valencia, que celebra este 2023 su vigésimo aniversario, ha sido testigo de las discusiones de los aspirantes. Allí, poco antes de la prueba de exteriores, ha aflorado la tensión tanto entre fray Marcos y Larraitz como entre Jorge Juan y Jeremy, unas acusaciones que muestran la mala relación que existe entre algunos de los aspirantes.

Todo ha empezado cuando a Luca le han preguntado por su opinión sobre fray Marcos y ha dicho que le da igual porque no le "transmite nada". La respuesta del sacerdote no se ha hecho esperar: "Tiene que haber un margen de respeto, de tolerancia, y no exigir respeto para mí, pero yo no doy respeto". Dice que "puede haber diferencias", pero menciona un comentario en concreto: "Que te digan 'los cristianos me hacéis mucha gracia'… Yo puedo aguantar todo porque he convivido en comunidad con frailes de diferentes caracteres y también pasa de todo, pero…".