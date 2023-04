Las cocinas no son lo único que está que arde en MasterChef. La tensión se respira en el ambiente, enrarecido por los malos rollos que hay entre los aspirantes, con unos caracteres que chocan una y otra vez. Los enfrentamientos son tan frecuentes que ya antes de la primera prueba de esta noche, la de exteriores, hemos presenciado dos de ellos: el primero, entre fray Marcos y Larraitz, que pone en duda que sea sacerdote; y justo a continuación, entre Jorge Juan y Jeremy, una acalorada discusión por un comentario que el bombero forestal mantiene de forma vehemente que dijo Jeremy.

Dice Jeremy que tiene una relación más cercana con unos compañeros que con otros: "A lo mejor no hablo con otras personas, pero porque no entiendo su humor, podríamos decir". Sus palabras han provocado una fuerte reacción en Jorge Juan, sin pelos en la lengua. Tras decir quedamente "nosotros sí entendemos el tuyo" y respondiendo a la pregunta de Pepe sobre cómo se lleva con sus compañeros, Jorge Juan ha estallado: "Dice Jeremy 'no entiendo sus risas', yo tampoco entiendo la suya cuando dice que me tienen que poner una cabra para que me la cepille".

Jeremy lo niega y al final se disculpa

"¿Pero cuándo he dicho eso?", ha exclamado el otro aspirante. Jeremy lo ha negado tajantemente: "Estás muy equivocado. Jamás he dicho eso. Jamás". Sin embargo, Jorge Juan también se ha mostrado convencido: "Mientes, mientes. Y yo nunca miento. Yo no comento de ti, tú no comentes de mí". "Ok, pues he comentado eso, no te preocupes", ha acabado respondiendo Jeremy. Tras el intento de Ana de calmar los ánimos y la afirmación por parte de Jeremy de que ha venido a cocinar y no quiere polémicas, el de Granada ha pedido disculpas. "Si en algún momento he dicho algo que le pueda ofender que yo recuerdo no haya dicho, pero si lo he dicho lo siento", ha dicho.

Jorge Juan ha aceptado su disculpa. "Yo pretendo que haya buen rollo. Es una experiencia que puede durar mucho o poco, pues paso de estar discutiendo", ha asegurado Jeremy. "A mí no me pasa nada con Jeremy ni con ninguno, lo que sí que es verdad es que todo el mundo dice que viene a cocinar y luego al final están todo el rato dándole a la boca y con todos los nervios que tenemos lo que menos necesitamos es a alguien metiendo calabazas, por no decir otra palabra", ha opinado Jorge Juan.