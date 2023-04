Que las pruebas de exteriores ponen a los aspirantes al límite no es ninguna novedad. Con la necesidad de presentar un buen menú a decenas de comensales para evitar así la temida prueba de expulsión, no es de extrañar que surjan las fricciones en los equipos. Es lo que ha pasado en el equipo rojo, capitaneado por fray Marcos, quien ha delegado responsabilidades en dos compañeras: Ana se ha ocupado del postre y Marta del plato salado. En el lado del dulce, Larraitz no ha tardado en explotar contra la mala organización que según ella había.

"No hemos distribuido bien las tareas. Quiero hablar, pero no estamos consiguiendo comunicarnos, porque Ana está super centrada en que está haciendo ella el pastel y estamos Carlota y yo olvidadas de la mano de Dios", se queja Larraitz. A Ana, por otra parte, tampoco le ha gustado la actitud de su compañera: "A mí esas caras no me valen". "A mí esos gritos tampoco me valen", le ha replicado Larraitz, cruzándose acusaciones de mala educación. Fray Marcos, mientras tanto, no se ha metido en la discusión.