Desde el primer momento que Eneko pisó las cocinas de MasterChef 11, allá por el 60x30, dejó claro lo importante que es su familia para él. De hecho, ya había planificado con su mujer de manera provisional cómo se las arreglaría ella en casa, con dos hijas, si él terminaba entrando al talent para ser aspirante de pleno derecho. Y así sucedió. Eneko se despidió de su mujer y sus hijas entre lágrimas y en cada cocinado que lleva a cabo en MasterChef las tiene muy presentes. Tal y como se vio en el cuarto programa de la edición.

En la prueba de eliminación, Eneko preparó un salmonete con dos cremas de verduras y pico de gallo de tomate, cebolleta y albahaca. Y el resultado no fue como a él le hubiera gustado. Para Pepe, el plato era "un collage de cosas en el que el salmonete se queda entre el sí y el no". Pero Jordi fue un paso más allá. "Es un plato que quiere ser un gran plato de salmonete... pero no lo es", confesó el chef barcelonés.

La valentía, no para las pruebas de eliminación Jordi también quiso lanzar un mensaje a Eneko y hacerlo extensible para todos los aspirantes: "La prueba de eliminación no es lugar donde hacerse el valiente". Como ya han comentado los jueces en otras ocasiones, menos es más y con más razón en una prueba donde puedes poner punto y final a tu participación en MasterChef. A partir de aquí, a Eneko le entraron las dudas, y a pesar de que tenía la ilusión de hacer algo más de lo que haría en casa con el salmonete, falló en su cometido. Y lo primero que se le pasó por la cabeza es su familia. Eneko sabe que MasterChef es muy importante para él, pero también lo es para su familia. Y quiere luchar por dejar el listón lo más arriba posible para mejorar su vida y la de su familia.