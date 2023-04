Que la undécima temporada de MasterChef se emita dos días a la semana solo puede significar una cosa: muchas más expulsiones. Este lunes vivimos la doble expulsión de Frank y Karla, una despedida llena de lágrimas a la que ahora se suma el adiós de otra aspirante más. Esta vez, sin embargo, no ha habido sorpresas más allá de la identidad de la expulsada. Ni repescas inesperadas ni eliminaciones repentinas, tan solo la despedida de una persona que ya se había ganado el cariño de sus compañeros. Carlota se ha convertido en la quinta expulsada de la edición, dejando a Pilu destrozada.

Después de que el equipo rojo acabase con el delantal negro y decidiese de forma unánime que Ana se salvase de participar en la prueba de expulsión, Jeremy, Leti, Laura, Marta, Jotha, Carlota, Eneko, Larraitz y fray Marcos se han puesto manos a la obra. A Carlota le ha tocado cocinar con alimentos de tercera gama, es decir, congelados, con los que ha decidido preparar un plato de rape y puerro con vino, cebolla y ajo. Lo ha hecho feliz, segura de su trabajo, tanto que lo ha llamado en homenaje a su abuela Matilde.

Pilu se queda sin su mayor apoyo

El plato, sin embargo, no ha entusiasmado a los jueces, que no han tenido ninguna palabra buena. Según Jordi Cruz, se trata de "un plato muy sencillo donde nada destaca y la cocción del producto principal no es bueno". Pepe Rodríguez tampoco se ha cortado a la hora de criticar el rape. "El pescado queda infinitamente insípido, seco, mal hecho. Justo hay que cuidar un poco más la cocción que en uno fresco", ha asegurado, afirmando que "se te hace hasta bola".

Jotha, Eneko y Carlota se han quedado en la cuerda floja, pero al final ha sido ella quien ha tenido que colgar su delantal. "Yo estaba contenta. Sabía que tenía algunos fallos, pero bueno… He cocinado bien, contenta, y una pena que no me haya salido tan bien como pensaba y como esperaba. ¡La vida!", ha explicado. Carlota ha asumido la decisión de los jueces con una sonrisa. Su despedida, sin embargo, ha afectado mucho a Pilu, que junto a Lluís era con quien más afinidad tenía. La controladora aérea ha roto a llorar: "Estoy un poco triste porque Carlota es mi mano derecha y la voy a echar muchísimo de menos. Era mi hombro donde apoyarme. Para mí supone una falta muy importante. No sé cómo voy a llevar el resto del programa sin ella".