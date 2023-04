'MasterChef' y 'Cover Night' unidos por un concursante

Rodrigo Van Heel estuvo a un paso de dejar de cantar definitivamente. Todo se desencadenó a raíz de un accidente de moto que tuvo durante un viaje por Indonesia. “Me destrocé la mandíbula y me afectó al aparato auditivo”, ha confesado a Abraham Mateo durante los ensayos. Empezó a escuchar pitidos y dejó de tocar la guitarra pero, a cambio, comenzó a escribir. Con mucho esfuerzo, volvió a acostumbrar a su cuerpo a los sonidos que le molestaban.

En Cover Night, Rodrigo ha versionado un temazo que ya cantó hace unas semanas de forma improvisada Ruth Lorenzo: ‘Purple Rain’. Pero él se ha atrevido a introducir cambios sustanciales a la melodía, como ser acompañado por el sonido de la gaita. Pese a que no ha conquistado a los miembros del jurado, gracias a un comentario de Chanel hemos recordado que ya vimos a Rodrigo una vez en un programa de La 1.

Y es que Rodrigo es nieto del exaspirante de MasterChef Abuelos 2 e influencer The Spanish King. Andrés fue uno de los protagonistas de esta edición de MasterChef que protagonizaron las personas mayores el año pasado. Además, recientemente lo hemos podido ver en el Benidorm Fest acompañando a Alfred García en su propuesta musical con la que quería volver a representar a España en Eurovisón. Pero retomando su paso por MasterChef, en uno de los cocinados, Andrés recibió la visita de su nieto Rodrigo, que le ayudó a preparar un guiso de rabo de toro. “Mi abuelo es influencer y tiene 91 años”, ha relatado. En este momento ha sido cuando se ha relajado y los jueces de Cover Night lo han notado. “Estabas muy tenso antes”, le ha dicho Juan Magán. “No he conectado con la canción”, ha respondido Rodrigo.

Pese a todo, Rodrigo ha explicado que se lo ha pasado bien en Cover Night. “Haber tocado ‘Purple Rain’ aquí es un placer. A mí me ha gustado”, ha añadido antes de abandonar el plató. Poco después, Rodrigo ha confesado que quizá si hubiese estado acompañado de su guitarra se habría sentido algo más cómodo. “La guitarra me da un ‘flow’ que no tengo al estar solo… a no ser que conecte mucho con la banda, que creo que no ha pasado”.