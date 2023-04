La experiencia siempre es un gran punto a favor. Y es indudable, que Mónica Naranjo va sobrada de ella. Por eso, ya en varias ocasiones en Cover Night, la hemos visto ayudando a los concursantes y ofreciéndoles valiosos consejos a aplicar en caso de que quieran perfeccionar sus dotes musicales. Hace unas semanas, Mónica ayudó a Rachel a controlar la respiración para poder cantar correctamente una de sus canciones preferidas. También ayudó a María Cambas a terminar de conectar con el tema que estaba cantando. Y ahora, se ha subido al escenario con María Moriel para que se desprendiese de esa timidez que había envuelto su actuación.

María Moriel ha interpretado una versión preciosa de “Arráncame”, un tema de Vanesa Martín. Tras escucharla, los jueces han alabado la belleza de su voz y la forma tan bonita con la que ha interpretado el mensaje del tema. “He podido conectar muy fácilmente contigo desde esa timidez, desde esa introspección, desde esa soledad desde la que tú lo estabas cantando y me ha parecido precioso”, ha subrayado Chanel.

Por su parte, Mónica Naranjo le ha confesado que no le ha gustado que tuviese la mirada perdida mientras cantaba y que incluso mirase al suelo. “¿Por qué no me lo cantas a mí?”, le ha propuesto. Acto seguido, ha subido al escenario y, juntas, nos han regalado un momento muy emotivo. María he puesto tanto sentimiento en su tema que no solo ha emocionado a Mónica -a quien le estaba cantando el tema- sino que también Chanel, Bosé y Magán han conectado con la interpretación hasta el punto de llegar a las lágrimas.

“Amiga, eres capaz de sacar la verdad a la gente”, le ha dicho en susurros Miguel Bosé. A continuación, ha pedido al público del programa que le diesen un fuerte aplauso por lograr sacar de los artistas “lo más grande”. Pero, ¡ojo!: Miguel le ha recordado a María que Mónica no iba a estar siempre ahí para ayudarla a romper esa barrera emocional que a veces se construye. “Has roto de verdad con tu timidez y por fin ha salido del cascarón esa María que todos estábamos intuyendo que había”.