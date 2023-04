El momento 'tierra trágame' de Ruth Lorenzo en Cover Night

Ruth Lorenzo ha demostrado ser uno de los rostros más polifacéticos esta temporada televisiva. Si bien arrasa con sus actuaciones musicales -que ya se han convertido en ‘un must’ en todos los programas de Cover Night- tampoco deja de sorprendernos con su habilidad de liderazgo del talent. La cantante conduce a la perfección Cover Night y se nota la complicidad que tiene con los presentadores de backstage y con los miembros del jurado.

Precisamente al comenzar la noche, Ruth ha sido protagonista de un momento de lo más divertido. Tras la actuación de José Cabal, que ha versionado el tema “Se nos rompió el amor” de Rocío Jurado, Ruth ha regresado al escenario del programa confesando que “lo había dado todo” entre bambalinas con la actuación de Cabal. “¿Nos bailamos algo?”, le ha preguntado a Chanel, que no ha dudado en correr al escenario junto a su compañera. “Gracias por traernos salsa, por fin, que lo estaba pidiendo”, ha explicado Chanel a Cabal. Y es que su versión de la canción de Rocío Jurado incluía tintes de este género musical.

Con la ayuda de la banda y la voz de José Cabal, Ruth Lorenzo y Chanel se han pegado un buen baile en Cover Night. Tan bien se lo han pasado que Ruth ha tenido un pequeño percance con su vestuario. “Amiga, te voy a decir una cosa: tienes una carrerita aquí”, ha confesado Chanel en referencia a la media que lucía Ruth Lorenzo. La presentadora ha preguntado a los miembros del jurado si alguien tenía unas medias de repuesto. “Yo tengo en el camerino”, le ha dicho Chanel. Acto seguido, Ruth ha abandonado el escenario entre risas para hacer una visita exprés al camerino de Chanel. “Ay, madre mía, ¿pero cómo me he hecho esto? Minuto uno de programa y ya me he cargado las medias. Voy a cambiarme”, ha advertido a la cámara.

Tras la valoración de los jueces de Cover Night a José Cabal, -que finalmente no ha logrado acceder a ninguna de las cabinas- Ruth ha regresado al escenario para continuar desempeñando esa función que ejerce tan bien en el programa: presentar.