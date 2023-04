Si hay un tema de Miguel Bosé que todo el mundo conoce y que ha sido versionado en múltiples ocasiones, ese es ‘Morena Mía’. Sin embargo, Miguel jamás se habría imaginado que su canción podría ser transformada completamente y enfocada a un viaje a Praga. Esto es lo que sucedido con Zelia, una de las concursantes del programa. Esta versión surgió a raíz de un viaje a Praga en el que se dejaron “mucho dinero” en la compra de souvenirs. “Con el cachondeo, versionamos una canción tuya”, le ha dicho a Miguel. Esta es la letra de la canción:

“Amore mío,

¿Cuántos son los regalos repartidos?

Uno es para tu tío,

Otro es para tu primo,

¿Cuántos hemos traído?

Amore mío,

Me he equivocado otra vez.

Me fui a Praga,

Y traca,

Hachazo a la ‘butxaca’.

Me gasté todo el queso,

Hice regalos de tieso.

Y fíjate bien,

Que no se quede el precio en el papel.

Somos dos ratas,

Sin plata,

Dos sucias garrapatas.

Envuelve el cenicero

Fueron tres por un euro

Qué feo es

Encima los imanes no pegan bien.”

Tras escucharla, Miguel ha subido al escenario a darle un aplauso y un beso. “Me ha encantado”, ha confesado Miguel, que le ha otorgado un voto verde no solo por la versión sino también por su actitud y la alegría que ha traído al escenario de Cover Night.

No ha sido la única versión de 'Morena Mía' que hemos escuchado en este programa

Montero se la ha jugado con una versión muy sensual de ‘Morena Mía’. Cantar un tema de otro artista, respetándolo e interpretándolo con cariño, es muy complicado, pero si además a ello se le suma que el artista original está sentado frente a ti y tiene la misión de valorar tu actuación, el reto es doblemente difícil.

Sin embargo, Montero ha logrado llevarla a un registro distinto. “A lo largo de la canción quería hablar de lo que es una relación sexual”, ha explicado Montero. Mónica Naranjo ha votado en verde por la puesta en escena, mientras que Chanel, Magán y el propio Miguel han optado por dar un voto rojo. “Tu versión era una lícita; me ha impactado mucho, me ha gustado la puesta en escena, tu look…”, ha defendido Bosé. No obstante, los jueces han considerado que preferían seguir escuchando a otros concursantes que ya tenían cabina, por lo que Montero no ha logrado acceder a ninguna de ellas.