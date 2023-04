MasterChef 11 | Ana y su aprendizaje como capitana: "Aquí no se rinde nadie"

Jeremy,Pilu, Merce, Alex, Jorge Juan, Eneko, Tuki, Fray Marcos y Ana. Esta fue la alineación del equipo rojo en la visita de MasterChef 11 a Vejer de la Frontera. El azar quiso que Ana fuera la capitana y la aspirante sufrió una montaña rusa de emociones durante el cocinado. Pero si algo sacó en claro es que hasta en los días malos se aprende y que hay que sacar siempre la parte positiva de las cosas.

Ana comenzó repartiendo tareas. Jeremy y Pilu se encargarían de la merluza y el paté. Alex y Tuki, con el cazón. Fray Marcos, Eneko y Jorge Juan trabajarían en los segundos. Mientras que Merce asumiría los postres. Todo ello, con la capitana intentando supervisar todas las elaboraciones. Así, el cocinado comenzó organizado pero pronto surgieron los problemas: ¿dónde estaba el cazón? Ana no lo encontraba. Ni lo iba a encontrar, porque no estaba. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz quisieron felicitar el cumpleaños a Ana y le llevaron el ejemplar de cazón entero. "Vaya bichaco", gritó la capitana. La complejidad del plato iba a ser mayor, ya que no quedaba más remedio que limpiar el pescado para sacar lo necesario.

A partir de aquí, la cara de Ana fue cambiando, y aparecieron las primeras lágrimas. Pero todo se complicó cuando los jueces anunciaron que las capitanas de ambos equipos, Ana y Marta, debían dejar a uno de sus compañeros en el banquillo. Fray Marcos y Francesc fueron los elegidos. Pero la cosa no se quedó ahí, esta operación se repitió en tres ocasiones más. Finalmente, los equipos terminaron trabajando con 4 aspirantes menos cada uno. En este punto, Ana intentó remontar la situación del equipo rojo, pero por momentos estuvo cerca de tirar la toalla. Incluso vimos como se sentaba unos segundos a tomar aire.