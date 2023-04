Los privilegios de MasterChef no siempre son motivo de alegría para los aspirantes. En el último programa, pudieron comprobarlo en primera persona. El equipo azul ganó la prueba de exteriores y se salvó de la expulsión. Vestir el delantal blanco es siempre un motivo para estar tranquilo, al menos, eso pensaban los concursantes. Los jueces siempre están tanteando el terreno, descubriendo la personalidad de cada uno de ellos, llevándoles al límite para ponerles a prueba. Esta vez decidieron darles uno de esos "privilegios" a los aspirantes. Los delantales blancos tenían la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros que estuviera en la cuerda floja. Merce, Tuki, Jeremy, Pilu, Ana, Eneko, Fray Marcos, Alex o Jorge Juan, uno de los delantales negros se iba a librar del reto más determinante de la noche.

La mayoría de los delantales blancos eligió a Tuki, ¿la razón? "Es el que más peligra en esta prueba, le falta desmelenarse en este programa y mostrarse quién es de verdad, por eso la salvamos", aseguró Luca, el portavoz. Sin embargo, el "privilegio" no acababa ahí y algunos ya se temían lo peor. Como habían salvado a un delantal negro, un delantal blanco tenía que sustituirle en la prueba de expulsión. Se mascaba la tragedia. Sergio fue el primero en ofrecerse voluntario y asumir el riesgo. Marta, que alardeaba de controlar la cocina japonesa, empezó a dudar de sus capacidades. "Yo iría, pero no estoy segura de qué van a poner de Japón", se excusaba en medio del momento más tenso de la noche.

Finalmente, los delantales blancos dieron un paso atrás y decidieron que fuera Tuki el que volviera a vestir el delantal negro y se jugase su plaza en el programa, tal y como estaban las cosas en un principio. Algunos compañeros, consideraron que era un gesto muy feo. "Madre mía, qué rata", murmuró Álex, que no estaba de acuerdo con su decisión.

Afortunadamente, Tuki se tomó la situación con mucho humor y afrontó el reto que le tocaba. El aspirante luchó hasta el final, pero la cocina japonesa no era lo suyo y su plato fue elegido por los jueces como el peor de la prueba. Tuki tuvo que abandonar el programa después de una prueba muy complicada. Jorge Juan estuvo a punto de ser expulsado, pero Samantha, Jordi y Pepe decidieron que el plato de Tuki había sido el peor de todos: un volcán ecléctico, así lo bautizó el aspirante, una mezcla de sabores picante. "No has entendido la prueba", lamentó Pepe Rodríguez.