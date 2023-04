Él mismo es el primero en reconocerlo: es chulo y además le gusta serlo. Quizás por esa razón. se ha ganado este título, Jotha es uno de los aspirantes más conflictivos de la undécima edición de MasterChef. Primero fue Larraitz, sus roces fueron los protagonistas de las primeras semanas de concurso. Tampoco Luca acaba de congeniar con él, el de León no tiene problema en decir que quiere que se vaya. De hecho, en el último programa dejó bien claro que la expulsión de su amigo Sergio le parecía totalmente injusta, dando a entender que Luca tenía mucho menos nivel que su compañero en cocina. Tiene claro su objetivo en el concurso: ganar, ganar y ganar. Para ello está dando su mejor versión. Muchas veces no es suficiente y los jueces le dan un tirón de orejas, Jotha no siempre acepta sus críticas y eso le ha causado algún que otro problema. En el último programa, tuvo que enfrentarse a la prueba de expulsión. Parecía muy seguro de sí mismo y de su plato. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba.

Les dejaron total libertad para preparar el plato que quisieran, aunque solo con los ingredientes que quedaban en el supermercado. Por parejas, fueron pasando para coger los productos que necesitaban y que sus compañeros habían dejado para ellos. Jotha fue el primero junto a Ana en entrar. Eligió los garbanzos y se puso manos a la obra con su guiso. "En una prueba de expulsión hay que ir a lo seguro, ¿y qué es lo seguro para Jotha? La cocina tradicional", aseguró.

Los delantales blancos le animaban desde la galería, mientras él estaba parado de pie en su puesto de cocinas, sin hace nada, simplemente esperando a que los garbanzos se cocinaran antes de seguir con otro paso. El aspirante estaba seguro de que los jueces le iban a reprochar su falta de trabajo, pero él seguía convencido de que estaba preparando "los mejores garbanzos que vais a probar en la vida", según sus propias palabras.