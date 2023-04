La del último programa de MasterChef 11 fue una prueba de expulsión muy reñida. Laura, Jeremy, Leti, Pilu, Camino, Jotha, Ana o Álex, uno de ellos iba a tener que abandonar el concurso y su sueño. El reto comenzó con un juego, los delantales negros tenían que adivinar para qué servía cada cuchillo de la exposición que los jueces les llevaron: carne, pescado, queso, pan... Quien acertara, se llevaba diez minutos extra en el cocinado. La prueba estaba pensada para que los concursantes aprendiesen a controlar la cantidad de producto que desperdician por lo que entraron a supermercado por parejas en distintas tandas. Los ingredientes eran muy limitados y la última pareja en entrar tenía menos opciones que los anteriores. Fue Fray Marcos, como el mejor de la prueba anterior, el elegido para establecer el orden.

Era una prueba de libre creación. Algunos aspirantes, como Ana o Camino, se quedaron bloqueados a entrar en el supermercado. No era un reto fácil y solo tenían 70 minutos para llevarlo a cabo y sorprender a los jueces. Cada uno se las apañó como pudo y dejó volar su imaginación. Jotha, por ejemplo, fue a lo seguro y preparó un cocido de garbanzos. Los jueces observaban a todos ellos. Jeremy escogió bacaladillas y cuscús, una mezcla a la que, a priori, los jueces no le veían mucho sentido. "Huele a fracaso ese plato", predecían hasta los chefs invitados y los jueces le daban la razón. Se mascaba la tragedia, pero quizás otro de sus compañeros presentaba uno peor.

Jeremy, expulsado de MasterChef 11

Álex resultó ser el mejor de la prueba, una manera de recuperarse del fracaso de su torrija en la primera prueba. Camino fue la siguiente, los jueces alabaron su "maravilloso" plato. Leti, Laura y Pilu no convencieron con sus elaboraciones, pero tuvieron a suerte de que a otros compañeros les fue peor que a ellas y también se salvaron de la eliminación. La cosa estaba entre Jeremy, Jotha y Ana. Los jueces decidieron que el expulsado fuera Jeremy, que escogió un producto que no conocía, le reprocharon que utilzara técnicas a lo loco sin criterio alguno.

Sus compañeros se quedaron destrozados, algunos no se lo podían creer. Jeremy aceptó las críticas de los jueces y sus fallos. "Mi plato no estaba bueno hoy, pero también estaba muy cansado". El aspirante dejó su delantal en su puesto de cocinas y abandonó el pató, no sin antes despedirse de sus compañeros y dejar un mensaje que nadie se esperaba para dos de ellos fuera de cámaras: "Qué mala suerte no poder ver cómo echan a Fray Marcos y a Francesc". ¿Qué ha pasado entre ellos? Si el propio Jeremy aseguró al principio de la prueba que se llevaba bastante bien con el sacerdote. Tuvieron un rifirrafe en la primera prueba, a Jeremy no le sentó nada bien un comentario de su compañero, pero parecía que el aspirante había pasado página.

La salida de Jeremy dejó a Laura destrozada, que bajó de la galería llorando para abrazar a su amigo. ¿No has visto el último programa o quieres revivir alguno de los mejores momentos? Entra en RTVE Play y disfruta de la edición al completo.