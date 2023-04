MasterChef 11 | Pepe, a Jotha: "Si no coges lo que te decimos para aprender, tu plato me interesa tres narices"

En MasterChef 11 ya habíamos visto a Jotha discutir con alguno de sus compañeros, como por ejemplo Larraitz. Pero últimamente sus encontronazos han sido con los jueces. Si la semana pasada le vimos catalogar como "injusta" la salvación de Luca, en este noveno programa los jueces han valorado negativamente sus platos y han destacado que "su actitud desafiante" no le ayuda en nada. ¿Cómo ha sido el rifirrafe? Lo analizamos.

En la valoración de la primera prueba, Jotha presentó ante Jordi, Samantha y Pepe un salpicón de buey y coral con rape escabechado. La primera reacción del jurado fue preguntar al aspirante "desde cuándo se escabechan cosas en el salpicón". El DJ respondió que "quería innovar". Las caras de los chefs ya dejaban ver que el plato no les había gustado. Y Samantha fue más concreta: "¿Con todo lo que tenías y nos presentas esto?", preguntó. Jordi también se mostró duro en sus palabras: "Tu plato no está rico, pero como tú tienes esa forma de opinar de nuestra opinión, de uun forma pasota y desagradable, te lo voy a dejar ahí. No hay aprovechamiento y tus tostas son muy malas. Con el marisco que había podías haber sacado algo mejor".

Pero fue Pepe el que más intentó que Jotha reflexionara: "Tienes un tono desafiante y por eso te pierdes muchas cosas. Llega un momento que pensamos, ¿para qué te vamos a decir las cosas si no las vas a coger para mejorar? Me entran ganas de pensar que me interesa tres narices tu plato". Aún así, el chef de El Bohío quiso tender puentes con Jotha: "Quiero decirte que el picadillo de moluscos y pimientos no sabe a nada sin aliño. Es una pena. Es todo como un puré que no se distingue lo que hay. Con un buen aceite de oliva virgen extra, al menos no te lo cargas. Si esto lo quieres coger para mejorar, fenomenal, yo siempre te daré una explicacion. Si lo que quieres es desafiarnos...qué pena". Ya en totales Jotha reconoció que es "consciente" de que su una actitud chulesca y "que no le desagrada". Eso sí admite que "siempre hay que me mejorar la personalidad de cada uno, ir limando cosas".