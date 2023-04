MasterChef 11 | Pilu, a los jueces: "A veces no sé qué buscáis"

En la prueba de eliminación del noveno programa de MasterChe 11, Pilu apostó por preparar un solomillo de buey con puré de coliflor y almendras. Y para ello trabajó la carne en dos cocciones: primero sellado a la sartén y luego envasado al vacío y cocinado a baja temperatura. Pero la valoración no fue como ella esperaba y terminó reconociendo delante de los jueces que "no sabe que buscan" Pepe, Samantha y Jordi.

Ya durante el cocinado Pilu explicó que había optado por esa preparación después de que en semanas anteriores los jueces le dijeran que tenía que hacer cosas más simples pero con más sabor. Por eso intentó hacer "varias elaboraciones con un mismo elemento". En este caso las almendras. A Samantha no le convenció la explicación y le dijo a Pilu que en ese plato veía "poca cocina".

Una valoración para aprender

Tras el cocinado, llegó el momento del veredicto y Pilu fue la primera en hablar: "No estoy ni orgullosa ni satisfecha pero he intentado salir del paso, aunque no sé si me va a beneficiar". El primer problema que advirtieron los jueces es el corte del solomillo. Mientras Jordi no entendía por qué había emplatado la mitad de la pieza, Samantha aconsejó a Pilu no volver a cortar la pieza una vez cocinada y dispuesta en el plato.

En segundo lugar, el chef de ABaC le preguntó acerca de la doble cocción de la carne. "No quería hacerlo sólo a la plancha, y aunque no controlo demasiado la carne quise hacerlo así". Fue en este punto cuando entró Pepe Rodríguez: "Te has puesto a hacer en una prueba de eliminación una técnica que no has trabajado antes. Eso me parece una locura".

A continuación Jordi le pidió a la aspirante que escuchara bien lo que le estaban diciendo, porque "te picas en lugar de aprender". En ese instante, las lágrimas aparecieron en la cara de Pilu, que no estaba de acuerdo con el chef. "No me pico, escucho y lo aplico. Pero hay a veces que no sé que buscáis. Porque por esfuerzo y ganas no será. Llevo aquí un tiempo y no he escuchado aún una valoración buena. Si no me estuviese esforzando me daría igual no escuchar nada bueno, pero si me esfuerzo, pues de vez en cuando...", reconoció Pilu.

Los jueces, sorprendidos por las palabras de Pilu, sacaron su lado más didáctico y aseguraron que no habían dicho que el plato fuera un desastre. Y Jordi volvió a intervenir para hacer entender a Pilu que la valoración que le habían dado "se le hace a alguien que está aprendiendo". "Te decimos todo lo que vemos para que evoluciones", sentenció el chef catalán. La escena terminó con Jordi abrazando a Pilu en señal de apoyo.