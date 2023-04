Los aspirantes de MasterChef 11 alucinaron al entrar en el plató. Los signos del zodiaco, velas, esoterismo... Al fondo, sentado en una silla, un rostro oculto. ¿Quién estaba detrás del misterioso personaje? Nada más y nada menos que... ¡Carlos Latre! Esta vez, en la piel del maestro astral. Su risa tenebrosa y la oscuridad del plató asustó a algunos concursantes, que tardaron a reconocer a Latre. Pilu fue la primera en darse cuenta. Él fue el encargado de repartir los platos a cada uno de ellos según si signo del zodiaco. Incluso también aprovechó sus poderes para abrirles los ojos al futuro y darles algún que otro consejo.

Luca fue uno de los aspirantes que se quedó perplejo al ver lo que les esperaba en plató. "Estas creencias no las llevo muy bien, me da un poco de miedo este señor con esas gafas de mosca, la peluca...", confesó. No se lo tomó nada bien el maestro astral, que le dio la peor noticia que podía escuchar el tiktoker catalán: "Tú estás bajando seguidores de forma preocupante". La cara de Luca era un cuadro. El comentario le afectó tanto que se estuvo acordando de la frase durante toda la prueba.

No le salieron las cosas como esperaba a Luca en la primera prueba de la noche. El joven aspirante terminó rompiendo a llorar porque no le convencía su elaboración. No era eso lo único que le preocupaba, Jordi Cruz y Carlos Latre se acercaron a él para animarle y el juez, que ya conoce al aspirante, le tiró de la lengua: la bajada de seguidores no le hacía ninguna gracia. Al ver a Luca tan cabizbajo, decidieron contarle que todo se trataba de una broma.

Carlos Latre, el rey de las imitaciones

Carlos Latre, como no podía ser de otra manera, vino acompañado: Boris Izaguirre, David Bustamante, Mariano Rajoy, Pocholo, Martín Berasategui... Fueron muchos los personajes que estuvieron en las cocinas de MasterChef. Imitaciones divertidas de personas famosas que están muy acostumbradas a reírse de sí mismos. Sin embargo, no todo el mundo está preparado para ver cómo alguien imita su voz, sus gestos y su forma de hablar. Entre ellos, Luca. Él fue una de las víctimas de Carlos Latre, que no dudó en imitar su característica voz. Al principio, el aspirante no se tomó muy bien: "Yo no hablo así", dijo tajantemente mientras sus compañeros no podían parar de reírse.

Lo cierto es que Luca, a pesar de estar convencido de que su voz no sonaba como la de Latre, acabó tomándoselo con mucho humor. "Es un honor. A mí me gusta mucho que me imiten, me hace mucha gracia", aseguró Luca.

¡Carlos Latre es un crack! Imitar no se le da nada mal tampoco a Pepe Rodríguez, que nos sorprendió hace un par de semanas haciendo de Jordi Cruz. Si te has perdido este u otro momento o simplemente quieres volver a ver los programas de esta undécima edición de MasterChef, recuerda que están todos disponibles en la plataforma RTVE Play, para que los disfrutes donde y cuando quieras.