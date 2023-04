MasterChef 11 | Lluis, criticado por los jueces por su capitanía: "Aprenderé de mis errores"

"Me he ofrecido como capitán porque después del toque de atención de los jueces, quiero que vean ese cambio de actitud y se vea reflejado tambien en el resultado". Así arrancó Lluis la prueba de exteriores del programa 8 de MasterChef 11. El aspirante quería demostrar que está preparado y concentrado en hacer el mejor papel posible en el programa.

En la visita de MasterChef a Andorra, ambos equipos trabajaron en un menú con platos diseñados por el chef y asesor gastonómico Francis Paniego (3 estrellas Michelin). Y no lo tuvieron fácil. El optimismo y la actitud inicial de Lluis fueron apagándose a causa de la complejidad de los platos. Camino, mano derecha de Lluis en el cocinado, quiso empujar y ayudar al máximo, pero tampoco sirvió para que su equipo se salvara de la expulsión.

Incluso vimos al chef invitado entrar a cocinas en varias ocasiones para explicar y corregir diferentes elaboraciones del equipo rojo. "Es un desastre. Vosotros habíais elegido el plato ¿no? No os fijásteis en la letra pequeña", les avisó Francis Paniego mientras les mostraba cómo limpiar las espardeñas. Pero no se quedó ahí y el asesor gastronómico pidió permiso a Jordi para ayudar al equipo capitaneado por Lluis: "Me pongo a echar una mano aquí, porque esta gente está en la mierda".