MasterChef 11 | Luca recuerda a Carmen Lomana: al borde del desmayo

Si alguien está dando que hablar en MasterChef 11 ese es Luca. El creador de contenidos de TikTok no está dejando indiferente a nadie. En el programa 8, el aspirante estuvo cerca de sufrir un desmayo antes de empezar la prueba de expulsión, y tuvo que parar unos segundos para beber agua. "Me estaba mareando", confesó. Pero ¿cuáles fueron las causas? Te lo contamos.

Tras el reto por equipos, donde el equipo rojo, capitaneado por Lluis, no pudo esquivar la eliminación y Luca llegó con delantal negro a la última prueba de la noche. Los jueces le dieron la oportunidad de salvar a alguien a Marta, coronada como mejor aspirante en Andorra. Lo que pasó no se lo esperaba nadie. Con una amistad consolidada, Luca pensó que le salvaría a él, pero no fue así. Marta se decantó finalmente por Camino.

Pepe Rodríguez le preguntó a Luca por esa decisión. "Si de verdad opina que Camino se tiene que salvar, pues adelante, y si yo tengo que ir a ganármelo y luchar, voy a ir", afirmó el tiktoker ante sus compañeros. Eso sí, ya en totales, Luca sacó las uñas: "Como me eliminen hoy, no es porque lo haya hecho mal, es porque Marta no me ha salvado". ¿Estás de acuerdo con él?

Al borde del desmayo Con Camino salvada, llegó el momento de iniciar la prueba. Los jueces descubrieron cuál sería el elemento protagonista en ella: la miel. Pero antes de empezar el cocinado de las batallas, los sudores fríos llegaron al cuerpo de Luca. Ese detalle no pasó desapercibido para Pepe. "Luca, te noto nervioso", afirmó. Entonces Luca explicó lo que le pasaba: "Es que estoy como mareado, no he comido nada. Quiero un poco de agua, por favor". Los delantales negros corrieron a por agua para su compañero. Mientras, desde la galería Eneko y Jotha especulaban sobre una posible simulación de enfermedad para librarse de la prueba. "No me extrañaría nada que fuera así", confesó Jotha antes de tirar de ironía: "Yo creo que está malo y lo tienen que expulsar hoy. Está malito y necesita irse para casa". Al borde de hacer lo que ya se conoce como un Carmen Lomana, Luca se recuperó y pudo empezar el cocinado sin mayores problemas.