No le fue nada bien en la prueba por equipos, tuvo grandes fallos que ni él mismo se pudo perdonar, de ahí su mal humor durante todo el cocinado. Álex es muy autoexigente, a veces más que los propios jueces, y eso se nota. Su sueño es ganar MasterChef y piensa conseguirlo sea como sea. Ya lo dijo Jordi Cruz, su actitud es la de un cociero profesional, por eso le eligieron como el mejor de la prueba de exteriores, aunque eso no le sirvió para librarse del delantal negro. Él como el resto de sus compañeros, tuvo que enfrentarse a la prueba de eliminación, un homenaje a los bocadillos, aunque no había rastro de pan: pasta, arroz, lechuga, patata, queso... Eso si, Álex tuvo un gran privilegio, decidió qué aspirante cocinaba con cada ingrediente propuesto por los jueces.

Fue el primero en elegir, después de pensárselo dos veces, se quedó con la berenjena. El reparto fue acorde con sus afinidades, los ingredientes que consideraba más fáciles a la hora de elaborar el plato, se los dio a sus amigos. Leti se llevó el más complicado de todos: la pasta seca. "No hay gran variedad y quiero darle a mis amigos lo que veo más fácil", reconoció Álex. Los delantales blancos no daban crédito a la decisión de Álex. "Es una puñalada", murmuraba Luca desde la galería. "No sabía que Álex era tan estratega", comentaba con Camino, también sorprendida. No entendía por qué de esa traición, si en la casa ambos aspirantes se llevan muy bien. Jorge Juan hubiera dado la pasta seca a Fray Marcos, que sigue teniendo el pin de la inmunidad.

Los aspirantes ya habían sentenciado a la jueza antes de que empezara la prueba. ¿Cómo se puede preparar un bocadillo con este producto? Eso mismo fue lo que se preguntó la jueza que, a pesar de las dificultades, no perdió la buena actitud durante el cocinado. Sus compañeros no dejaron de animarla desde la galería. Leti llevaba puesto el amuleto de Camino, nada malo podría pasar, ¿o sí?