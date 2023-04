MasterChef 11 | La deliciosa masterclass de hamburguesas de Aleix

En la espectacular prueba vivida en el espectáculo 'Bacanal', el equipo ganador tenía doble premio. Además de librarse del reto de expulsión, los aspirantes con delantal blanco recibirían una deliciosa masterclass de hamburguesas por parte de Aleix, ganador de MasterChef 7. Y es que el negocio de Aleix, con hamburguesas como protagonistas, no deja de crecer.

"¿Cómo se hacer una burguer perfecta?". Así empezó Aleix su masterclass. Y desde ese instante, los aspirantes, como si de atracción magnética se tratara, no pudieron dejar de mirar la elaboración de la hamburguesa. "Empezamos con la carne, donde lo importante es que caramelicen los azúcares de la proteína. Y también es fundamental no echarle aceite porque la carne ya lleva un 20% de grasa", explicó Aleix.

Y tras la carne, el queso. Después de añadir el cheddar, la cara de Luca lo decía todo: "Me muero. ¡Cómo huele!". A continuación, Aleix aprovechó la grasa que había soltado la carne para sobre ella, tostar el pan. Con las tapas de la hamburguesa ya marcadas, repartió la salsa barbacoa sobre el pan y montó el resultado final. El ganador de MasterChef 7 aportó el toque final con bacon picado y pepinillo. ¡Imposible estar más sabrosa!

Un ejemplo a seguir

Aleix es uno de los ejemplos perfectos de cómo MasterChef cambia vidas. Antes de entrar al programa, trabajaba como pescadero en el negocio familiar. Ahora, con VICIO, su propia marca, Aleix no deja de crecer y expandirse. Y desde MasterChef no podemos hacer otra cosa que sentir un orgullo tremendo. El ganador de MasterChef 7 fue toda una inspiración para los aspirantes de la undécima edición. "Tener hoy la masterclass con Aleix ha sido un lujo. Me lo he pasado de escándalo", confesó Ana.