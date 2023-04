Los aspirantes de MasterChef 11 han bajado a los infiernos en el último programa y no por la presión y la exigencia a la que están sometidos durante el concurso. La prueba de exteriores se trasladó a Bacanal, el circo de los horrores, un espectáculo para avivar los instintos más básicos del ser humano que tiene lugar en Madrid. Tenían que preparar la cena para Lucifer y sus comensales. Hay quien se sintió algo incómodo, como Fray Marcos y Luca, mientras que otros aspirantes confesaban estar en su salsa. "A mí las cosas oscuritas me hacen estar en mi ambiente", confesó Ana. "Me siento como el turrón, he vuelto a casa y no es por Navidad. Me están saliendo los colmillos", reconoció Francesc.

Influenciados por el lugar, los aspirantes hicieron sus confesiones más fuertes. Laura le contó a Marta que le gustan este tipo de fiestas y que ha ido a alguna. "Nunca así tan viciosos", puntualizaba. "Me siento como en casa, la lujuria me encanta, me encanta la vida oscura", reconoció la aspirante. No fue su única confesión. "He ido a fiestas de interacambio de parejas pero nunca he hecho uno", aseguró, aunque es algo que no descarta en un futuro. Luca, muy interesado en el tema, siguió conversando con su amiga. "¿A ti te da igual si es un chico o una chica? Tú te enamoras de la persona", le preguntó, a lo que ella contestó que sí.

Eneko también le tiró de la lengua a Francesc, el ligón de la edición. "¿Has estado alguna vez en algún sitio de estos oscuritos que entras, hay mucha gente, nadie conoce a nadie, pero todo el mundo se acaba conociendo?", le preguntó. Francesc no solo le contestó que sí, además, le intentó convencer de que ir a este tipo de clubs liberales era un auténtico planazo para ir con su pareja para avivar la llama que, según él, muere con el paso del tiempo. "Yo tengo mucha suerte porque mi mujer me sigue encantando, sigo teniendo vida animaba", aseguró Eneko. No contento, Francesc vovió a insistir: "Es muy divertido, despierta instintos y la gente hace cosas que normalmente no haría. Van a un sitio como este y se vuelven locos".