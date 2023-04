MasterChef 11 | Alex, a punto de abandonar la prueba de exteriores. Â¿Por quÃ©?

Desde que entró a MasterChef 11, Alex ha reconocido en diferentes ocasiones que le obsesiona hacerlo bien para sentirse bien consigo mismo y para que su familia esté orgullosa de él. Después de triunfar en diferentes pruebas individuales, con grandes veredictos por parte de los jueces, la prueba de exteriores en el espectáculo 'Bacanal' ha sido un aprendizaje nuevo para el aspirante. Alex estuvo a punto de abandonar el cocinado. Pero, ¿por qué? Lo analizamos.

La autoexigencia de Alex, en esta ocasión, le ha pasado una mala jugada. Durante toda la prueba por equipos el aspirante se fue percatando de todos y cada uno de los errores y problemas que iban surgiendo. Su afán de superación y su perfeccionismo le obligaban a estar encima de casi todas las elaboraciones con el objetivo de que todo estuviera perfecto. Pero era imposible llegar a todo sin delegar.

Exceso de aceite a la hora de cocinar la hamburguesa, problemas con el sabayón, la cebolla frita medio cruda o un número insuficiente de alitas fueron algunos de los fallos en esta prueba. Todo ello descolocó a Alex que llegó a asegurar que "es todo una mierda, está saliendo todo mal". Jordi Cruz tuvo que intervenir para hablar con el aspirante. Incluso Eneko, uno de los principales apoyos de Alex en MasterChef, le pidió tranquilidad.

Saber controlar el perfeccionismo

Ya en valoración, Jordi Cruz señaló los diferentes errores del equipo azul y también los errores individuales de Alex, para después dejar una reflexión: "A veces la cabeza te juega malas pasadas. Y lo que pasa en el servicio, se queda en el servicio". Y es que esas palabras hacían referencia a su enfrentamiento con Jorge Juan, que durante el cocinado se acercó un par de veces a gastar una de sus bromas y Alex se lo afeó delante de todos.

Pero si hay algo que no le falta a Alex nunca es actitud. Y los jueces también lo reconocieron. "Has sido el mejor del equipo perdedor". Eso sí, le señalaron que tiene que pulir su comportamiento cuando las cosas no salen de manera perfecta. En MasterChef, además de aprender de cocina, los aspirantes también conocen de primera mano todo lo que rodea a un cocinado profesional, y en ocasiones hay cosas que uno no puede controlar pero sí debe saber gestionar.

Felizmente, Alex entendió el mensaje a la perfección y prometió interiorizar el mensaje que le habían lanzado los jueces sobre la gestión de la autoexigencia. Además, selló la paz con Jorge Juan con un bonito abrazo.