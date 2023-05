Llegado este punto del programa, los aspirantes de MasterChef 11 ya no ocultan sus opiniones sobre el resto de sus compañeros. Todos quieren llegar a la final, pero también quieren hacerlo con el mejor rollo posible entre ellos. Quizá, por eso, en la prueba de exteriores de este martes, algunos miembros del equipo rojo han dejado caer que no estaría mal que el próximo expulsado fuese Luca. Un comentario que se han tomado a broma entre todos, aunque Luca no deja de reconocer que lo que más le gusta es “chinchar a los demás”.

En mitad de ese ambiente, lo que no esperaba Luca es que el karma se la devolviese con una aparatosa caída en plena prueba por equipos. Nadie se dio cuenta, pero ya le advirtió Jotha que “iba desatado” y no precisamente en referencia a su cocinado, sino a sus zapatillas. El aspirante más joven de la edición se paseaba entre fogones con los cordones sin atar y, al final, paso lo que tenía que pasar. Luca acabo dándose de bruces en el suelo.