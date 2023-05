En el último programa de MasterChef 11, Claudia vivió una montaña rusa de emociones. Tan rápido estaba arriba como estaba abajo. Antes de arrancar la primera prueba de la noche, los jueces celebraron “las elecciones de MasterChef”. Todos los aspirantes votarían a un compañero y el que más votos tuviera, recibiría un temido delantal negro. Con cinco votos, Claudia fue la elegida. Y aunque no le gustó, quiso demostrar que no se lo merecía.

En la prueba de exteriores, la italiana mostró su mejor versión y a pesar de portar un delantal negro dio el 120% de sí misma. Y eso, no pasó desapercibido para Jordi Cruz. “Me has sorprendido. A pesar del delantal, has estado divertida, compañera, trabajadora y con iniciativa”, aseguró el chef. Por todo ello, los jueces convirtieron ese delantal negro en uno blanco. ¡Claudia se salvó de la eliminación! Además, como mejor aspirante de la prueba por equipos, recibió una de las famosas ventajas de MasterChef.

El polémico reparto

Esa ventaja o privilegio fue desvelado minutos después de arrancar la prueba de expulsión. Y ella lo reclamó: “¿Qué pasa con mi ventaja, jueces?”. Llegado el momento, Pepe explicó el privilegio. “Supongo que has visto el ramo de Samantha. Tiene 6 rosas blancas y una negra. Tienes que repartirlas entre tus compañeros sabiendo que la blanca les da 5 minutos y la negra se los quita”.

En ese momento, comenzó el “show” de Claudia, según lo denominó Pilu. La italiana fue acercándose uno a uno a sus compañeros. La primer fue Camino: “Cami realmente ha intentado hacerme entender que ella no ha pesado nunca mal de mí y que fue influenciada por otras personas. Por eso le doy un voto de confianza”. La primera rosa blanca ya estaba asignada. Tras Camino, las rosas blancas llegaron a las manos de Ana, Fray Marcos, Francesc y Alex.

La única duda que Claudia tenía en la cabeza era darle la rosa negra a Pilu o a Marta. En un principio, tuvo en mente dársela a Marta, pero cuando se acercó a Pilu, todo cambió. “Pilu ha sido una persona que se mueve más por la cabeza que por el corazón. Y aún así, te respeto, aunque eres radio-pilu y te gusta en medio de todo el sarao”, explicó Claudia. Ante tal afirmación, la aspirante andaluza no pudo callarse: “No me voy a reir de la gracia que acabas de hacer porque no me hace gracia. Se nota que eres actriz”.

Pilu continuó con su explicación: “Lo que me molesta es que cuando entró, yo fui la primera en tenderle la mano. Yo no me dedico a hablar de nadie, he venido a cocinar y no a entrar en polémicas. Me parece un juego sucio”. Claudia trató de defenderse, pero Pilu no pudo ser más clara: “Me alejo de personas que tienen actitudes que no me gustan. No me has hecho nada pero no eres de mi afinidad”. La respuesta de la italiana no se hizo esperar y le lanzó la rosa negra a Pilu.