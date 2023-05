Alex y Pilu, la pareja que garantiza éxitos en las cocinas de MasterChef 11

En el primer reto del decimotercer programa de MasterChef 11, los jueces volvieron a dar libertad a los aspirantes para elegir con qué aspirante querían trabajar. Y Pilu y Alex no lo dudaron y formaron pareja rápidamente. El ex aspirante Junior y la controladora aérea dieron una lección magistral de organización: cada uno se quedaría uno de los platos y se ayudarían en las elaboraciones más complejas. El éxito fue rotundo y tanto los jueces como los comensales quedaron encantados.

Pilu y Alex apostaron por preparar una tortillita de camarones con alioli y un roast beef con tosta de masa brisa y mostaza. Y al presentar sus creaciones, la pareja explicó con naturalidad cómo se repartieron tareas: “Hemos intentado hacer cada uno una cosa. Pero la masa si la hemos hecho de manera conjunta”. Lo que no sabían era que tendría unos comensales de mucho nivel: Jokin y Eva, de MasterChef 10, Xavier Deltell y María Zurita, de MasterChef Celebrity 7, Victor y Sofía, de MasterChef 6, y Luna y Alberto, de MasterChef 8.

Y el buen trabajo, tuvo una gran valoración. Antes de probar, Jokin y Eva ya se lanzaron a hablar sobre las elaboraciones de Pilu y Alex. “Buena pinta tienen”, confesaron. Pero una vez que todos cataron, se confirmó el éxito rotundo de ambos platos. Si Luna aseguró que “estaban increíbles”, Pepe Rodríguez admitió que era “un gran trabajo”. Pero fue María Zurita la que con más claridad se expresó: “Hacía tiempo que no probaba algo tan rico”. Solo Jordi puso una pega y fue que el roast beef debería haber sido más fino. Ni eso empañó el éxito rotundo que Alex y Pilu tuvieron con sus creaciones y tras la votación de los comensales invitados, se coronaron como los más votados.

El buen rollo, la clave

Tras la valoración de los ex aspirantes, Pepe, Samantha y Jordi dieron el veredicto final. Y aunque entre los comensales triunfaron los platos de Pilu y Alex, los jueces se decantaron por los platos de Eneko y Lluis como los mejores. Eso no sólo no decepcionó al ex aspirante Junior y la controladora aérea, sino que se alegraron al máximo por sus compañeros. Y es que el buen rollo entre los cuatro es palpable. Alex confesó que estaba “muy contento” con su trabajo y Pilu admitió que espera que los cuatro (ella misma, Alex, Eneko y Lluis) “estemos mucho tiempo y podamos ir rotando y trabajar juntos”.