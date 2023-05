Si de algo estamos seguros en MasterChef, es de que todo puede pasar, hasta lo más inesperado. El nivel de exigencia de los jueces en la undécima edición está cada vez más alta y nadie está a salvo de la expulsión, ni siquiera los aspirantes considerados como los favoritos. Marta, Eneko, Álex... Son algunos de los más aventajados, en quienes sus compañeros confiarían para dejarles la capitanía o para formar parejan. Sus nombres se han repetido constantemente cuando a los aspirantes les preguntan a quién ven como rivales más fuertes. En el último programa, uno de ellos ha salido expulsado.

Tenía muchas ganas de demostrar todo lo que sabía, era la que más conocía los productos internacionales, sus compañeros le preguntaban sus dudas y ella siempre estaba dispuesta ayudar. Sin embargo, un mal día ha dado la vuelta a la situación y ha pasado de ser favorita a expulsada. Se trata de Marta, la "mami" del grupo, como la apodaban sus compañeros porque siempre estaba muy pendiente del resto.

Empezó el programa feliz por formar pareja en la primera prueba con David, uno de sus pilares fundamentales en la casa. A pesar de que los dos tienen buen nivel en la cocina, no consiguieron convencer a los jueces ni a los comensales con su plato. Esto les llevó a vestir el delantal negro en la prueba de expulsión.

No le fue nada bien y ella fue consciente en todo momento. No tenía ni idea de cómo cocinar la anguila. "Esto no se puede comer", sentenció Jordi Cruz nada más meter pinchar con el tenedor, además, el cereal estaba crudo. El problema, la cocción. Esto provocó su inesperada expulsión. La marcha de Marta dejó a algunos de sus compañeros desconsolados, entre ellos, David y Pilu. Luca, aunque sorprendido, no llegó a derramar ni una lágrima por su expulsión. ¿Por qué?