MasterChef 11 | El detalle que confirma que Eneko es el compañero perfecto

Durante los diez primeros programas de MasterChef 11, Eneko ha demostrado muchos de los valores que le definen como persona. Viniendo del mundo del deporte de élite, Eneko tiene un gran compañerismo y no duda en ayudar a quien haga falta. Pero el detalle que ha tenido con Merce en la prueba por equipos en Cuenca, ha confirmado que es el compañero perfecto, la pareja de trabajo que todo el mundo querría tener. Lo analizamos.

En la visita de MasterChef 11 a la ciudad de las casas colgadas, a Eneko le tocó ser capitán del equipo rojo. Era el momento de demostrar que realmente puede dirigir y liderar a sus compañeros cuando la situación lo requiera. Pero antes de descubrir si su desempeño a los mandos sería el correcto, el ex futbolista tuvo un gesto con Merce que nunca olvidará. En la elección de integrantes, Eneko decidió seleccionar a su compañera de las primeras. Y así lo argumentó: “Lleva unos días chungos y no quiero dejarla para el final”. Merce, emocionada, se mostró muy agradecida. Trabajar en equipo también es saber cuidar de tus compañeros.

Todo viene desde la broma de la sopa picante que Camino y Luca le gastaron a Merce en la casa y que terminó con una fuerte confesión: “Luca para mí ya no existe”. Desde ese momento, hemos visto una versión algo decaída de la aspirante. Y seguro que el gesto de Eneko le servirá como motivación.

Antes de ese precioso momento, Eneko fue seleccionado como el compañero más noble por todos sus compañeros. Y la reacción no tardó en llegar: "Me hace muy feliz que piensen eso. Estoy muy agradecido", confesó el ex futbolista.