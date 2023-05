MasterChef 11 | Los jueces, encantados con la capitanía de Luca: "Has liderado de manera ejemplar"

Una capitanía nunca es fácil y más cuando has tenido experiencia negativas previamente. Pero desde el inicio del cocinado por equipos, la organización y el esfuerzo de Luca fueron excelentes. El creador de contenidos de TikTok mostró su mejor versión como capitán, en la visita de MasterChef 11 a Cuenca. Ni Jordi pudo ponerle un solo pero al reparto de tareas: “A Jorge Juan a Marta y a Fray Marcos les he puesto a limpiar las palomas. Y después tengo a Ana y a Camino, junto a mí, haciendo los fondos. Y por último, a Claudia cortando las verduras”.

Y no sólo la organización fue un éxito. También vimos al Luca más animado, comprensivo y líder de todo lo que llevamos de edición. Si a Marta le pidió tranquilidad para “hacer tu tarea con delicadeza por que es una parte importante del plato”, con Claudia empatizó mucho y fue su principal apoyo: “Está tranquila. Es su primer exterior y es normal”. Jordi no daba crédito, pero todo iba sobre ruedas. Además, Luca supo detectar cuando alguien terminaba con la tarea que tenía asignada para rápidamente ponerle a hacer otra cosa. Como por ejemplo con Ana, a la que Luca le mandó limpiar y saltear las setas después de haber terminado con los fondos.

En los momentos de tensión, Luca supo mantener el tipo. Y es que las elaboraciones de los huevos parecían atascarse y Jordi se lo hizo ver. El aspirante, lejos de venirse abajo, reorganizó y todo salió en tiempo y forma. Y el veredicto estuvo a la altura.

“Has sido un buen capitán, un capitán ejemplar”

Ya en la valoración, el gran trabajo de Luca a los mandos del equipo azul tuvo recompensa. “Hoy he visto en ti a un buen capitán, un auténtico capitán. He visto un Luca loco, firme y que sabe dar órdenes, que sabe mantener una disciplina. Me gusta ver el paso adelante que has dado”, reconoció Jordi Cruz. Todo el equipo azul se fundió en un abrazo con Luca, que no podía estar más feliz: “Le pese a quien le pese, mi meta en este programa es evolucionar y que la gente lo vea, y lo estoy logrando”.

En consecuencia del buen trabajo de Luca y sus compañeros, los comensales quedaron encantados con sus platos. Y por todo ello, el equipo azul se salvó de la prueba de eliminación. Antes de volver a plató, los jueces destacaron la labor de Luca una vez más y le nombraron como el mejor aspirante de la prueba. “Ha liderado de manera ejemplar”, sentenció Jordi. El creador de contenidos no pudo contener su alegría: “Más feliz y más contento no puedo estar. Esto es un logro para mí”. ¡Enhorabuena, Luca!