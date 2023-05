Desde la primera prueba de exteriores, Luca dejo bien claro que su relación con Merce estaba completamente rota. Tal era su rechazo a quien había sido una de sus protectoras, que no quería ni mencionar su nombre. Así, quien fuera una de las aspirantes más queridas de MasterChef 11, tuvo que enfrentarse como pudo a los desplantes y el vacío que había recibido de él y de otros compañeros. Unos problemas de convivencia que terminaron por afectarla en la cocina. Durante las últimas pruebas, Luca no ocultó su deseo de que Merce colgase el delantal: “Es la que más ganas tengo de que se vaya”.

Tampoco se lo puso fácil en la prueba de expulsión. Como capitán del equipo azul ganador, Luca debía elegir con qué técnica tenían que cocinar el plato eliminatorio y le ha dado una de las más complicadas: el escabeche. Tratando de darlo todo para salir adelante, pero bajo presión por su posible salida del programa que tanto ama, Merce parecía estar en otra parte. Tanto que llegó a echar el pollo en escabeche con el aceite hirviendo, haciéndolo saltar todo por los aires. El fallo no paso desapercibido para el jurado, ni para Luca, que se reía a carcajadas desde el balcón.

La dura despedida de Merce, expulsada de MasterChef

Todo el paso de Merce por el programa fue una montaña rusa de emociones. Desde el primer programa de MasterChef 11, Merce conquistó a propios y extraños. La aspirante, con su naturalidad y su manera de trabajar, parecía que dejaría huella en todo lo que hicise. Además, de ser la enciclopedia de MasterChef, era un apoyo para todos. Hasta que todo se truco. Sus problemas de convivencia con algunos compañeros le pasaron una mala jugada entre fogones.

No acertó Merce con la técnica de escabeche de su plato, de la que los jueces parecía que solo valoraron positivamente el acompañamiento de las patatas. Un pollo casi crudo, sin escabechar que fue duramente criticado por Jordi. Todo ello ha terminado con su expulsión de MasterChef. Toda una oportunidad de la que dice se lleva buenos amigos. “Hay unos que me los llevo más que a otros”, ha confesado en referencia a Luca, Ana o Camino.

Con todo, Luca quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento con las que, al menos, al final, parece que limaron aspereza: “Dejando atrás los problemas y los roces, es una persona buena y me ha enseñado mucho. Y, obviamente, me da mucha pena porque es su programa favorito y es su sueño”. Pero no pudo evitar matizarlo después: “Tú puedes amar mucho un programa, pero después no saber vivirlo. Es muy fan, pero no está preparada mentalmente para aguantar tanta presión y para convivir”, ha sentenciado.