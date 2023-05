La expulsión de Laura ha sido una de las más dolorosas de MasterChef 11, especialmente para uno de sus compañeros. La conexión entre Laura y Álex era un secreto a voces. Ellos fueron dos de los concursantes que más se unieron en esta edición. Desde luego, entrar el amor en el talent culinario es posible. Si no que se lo pregunten a Eva y Jokin, ellos son la prueba definitiva. Pero entre los protagonistas de toda buena historia de amor, a veces hay terceras partes. O eso es lo que le ha insinuado Jordi a Alex.

Hay otros que también echan de menos a Laura. Así se lo ha insinuado el miembro del jurado. “David echa mucho de menos a Laura, ¿tú también?”, le ha soltado Jordi a Álex en mitad de la prueba de expulsión. “Sí también”, contestaba un poco vergonzoso. El chef le ha comentado uno de los comentarios que David dejó caer hace unos días, aludiendo a la película Dos hombres y un destino. Pero Alex ha sido muy rápido al contestar que “no hay guerras y no hay competencia”, para después añadir un tajante: “Yo nunca peleo por mujeres y con un amigo menos”.

Lo cierto es que detrás de las cámaras, Laura llegó a confesarse: "Entre yo y Álex saltan chispas porque somos dos personas bastante fuego, somos muy explosivas. Me transmite una energía increíble". Está claro que entre ellos la complicidad es evidente. El tiempo dirá si son compatibles y si pueden tener algo más allá que una bonita amistad. Laura fue una de las aspirantes que se tuvo que jugar su plaza en el concurso en la prueba de expulsión. Jordi se acercó durante el cocinado para ver cómo iban sus elaboraciones y no dudó en sacar de nuevo el salseo. "No sé si saldré de aquí de cocinera, pero con novio seguro", soltó la aspirante bajo la atenta mirada de Álex, que la escuchaba atónico desde la galería. "¿Qué está diciendo la otra?", le preguntó al resto de sus compañeros. Parece que alguien se puso nervioso al oír la palabra "novio".