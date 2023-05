Los aspirantes de 'MasterChef 11' se dividen: Â¿QuiÃ©n es el menos noble?

Los aspirantes de MasterChef 11 han llegado al ecuador del programa, pero aún tienen muchos retos a los que enfrentarse. La rivalidad entre fogones empieza a cortarse con un cuchillo, también las primeras alianzas y choques, algunas de las cuales se han podido ver ya desde la prueba exteriores, que este martes, los ha llevado hasta Cuenca, elegida capital española de la gastronomía 2023. Este rincón de la Macha ostenta desde hace siglos el título de "ciudad noble y muy leal", una distinción que el rey Enrique IV otorgó a esta capital en nombre del trabajo que sus habitantes ofrecieron al reino.

Inspirados por tal reconocimiento, Jordi, Pepe y Samantha han querido trasladar a los aspirantes un pequeño juego para elegir al más noble y leal de todos ellos. ¿A quién han elegido? La prueba suponía un reto para todos. De ahí sabían que saldrían los capitanes de los equipos rojo y azul y, desde luego, podía dar puntos hacia la inmunidad. Entre los elegidos, Fray Marcos ha sido uno de los que más apoyo ha recibido de sus compañeros, pero el más votado por todos ha resultado ser Eneko, uno de los aspirantes más queridos de esta edición. “Se lo agradezco muchos a todos. Tengo la suerte de llevarme bien con toda la casa. Ha sido muy bonito y me he emocionado”, ha comentado.

Un empate entre rivales: ¿quién es el menos noble?

Pero aún quedaba la parte más amarga del juego. Faltaba por saber quién es la persona menos nobel de los aspirantes. Muchos no han querido mojarse demasiado y han elegido a los compañeros con los que menos relación han mantenido estas semanas. Otros como Luca, directamente no quieren ni mencionar a sus enemigos, en este caso Merce, con quien la semana pasada tuvo un encontronazo muy incómodo a costa de una broma que no le sentó nada bine. De rebote, sin embargo, y por evitar nombrar a Merce, Luca ha terminado eligiendo a Jotha, que también se ha llevado varios votos al menos noble.

Justicia poética (o no), al final Luca y Merce han quedado empatados a voto negativos. Una situación nada cómoda de resolver que le ha tocado solucionar al “más noble”, en este caso a Eneko que ha decidido elegir a Luca. “Merce lo ha pasado muy mal estos días, sé que ella me quiere mucho y voy a tirar por lo sentimental”, ha explicado Eneko. Un apoyo que Merce no esperaba y le ha hecho emocionarse delante de las cámaras. “Sentirme totalmente desplazada es un poco incómodo”, ha reconocido.