Carmina vuelve a MasterChef cargada de humor y con un platazo dedicado a su "muñeco"

Si algo garantiza Carmina Barrios es humor. Y su visita a MasterChef 11 fue buena prueba de ello. La actriz entró radiante de felicidad por volver a las cocinas y poder así volver a abrazar a Jordi Cruz, su “muñeco”. Tras repasar sus últimos proyectos para la gran pantalla, los jueces retaron a Carmina a cocinar junto a los aspirantes en una prueba dedicada a las técnicas de conservación: “¡Quién dijo miedo! Yo hago un platito, pero mejor ahora sin ese rollo de competir”, respondió Carmina al reto de los jueces.

Antes de cocinar, Pepe Rodríguez quiso saber cuándo iba a traer Carmina a su marido a MasterChef. “Le queremos conocer”, afirmó el chef de El Bohío. Y en este instante, la actriz sacó esa vena cómica que le acompaña a todos lados: “Mi Antonio ha trabajado mucho, pero ahora ya no. Ahora tiene una enfermedad en los dedos, que se llama ‘dedos parra’. Pá rascarse los *****”. Tanto los jueces como los aspirantes no podían parar de reír.

“Te has refinado, muñeca”

Entre broma y broma, Carmina preparó un atún escabechado delicioso. ¡Un platazo! Tras probarlo, Samantha cayó rendida: “Qué mano tienes para la cocina”. Por su parte, Jordi destacó el refinamiento del plato por todos sus detalles y la textura y la cocción del atún. Ver cocinar a Carmina, siempre con una sonrisa en la cara, es un placer. Pero quiso ser agradecida con los jueces y con MasterChef: “Si ahora cocino mejor y estoy más refinada es por lo que he aprendido aquí”.

Antes de empezar las valoraciones, Ana y Fray Marcos pidieron a los jueces bajar a abrazar a Carmina. La camarera es la fan número uno de la actriz y ha visto varias veces todas sus películas. “No sabes lo que eres para mí. Esto no lo voy a olvidar nunca”, dijo Ana entre lágrimas después de abrazar a Carmina. Y otro que no quiso desperdiciar la oportunidad de abrazar a Carmina fue Fray Marcos. “Uy como aprieta el cura”, exclamó Carmina muerta de risa. Lo que nadie esperaba es que después, la madre de Paco León quisiera averiguar lo que tenía el sacerdote debajo del hábito: “Mi Antonio me va a reñir pero yo quería saber qué tienen debajo”.

Ojalá que cada edición de MasterChef, en cualquiera de sus versiones, pueda contar con Carmina Barrios como invitada. Le alegra la vida a cualquiera.