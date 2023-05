Hemos visto bastantes discusiones en lo que va de temporada, pero Eneko se había mantenido al margen, siempre tranquilo. Hasta ahora. El aspirante ha acabado a gritos con su compañera en la primera prueba de la noche y no, no era ninguna aspirante de MasterChef 11, sino una invitada de lujo. Ofelia, semifinalista de MasterChef 9, ha regresado este lunes al programa y se ha encontrado con que le ha tocado cocinar junto a Eneko. Sus personalidades han chocado en la cocina y han protagonizado una sonora discusión ante todos los presentes.

Eneko y Ofelia chocan en el cocinado

Todo ha empezado cuando los jueces han pedido a los aspirantes que formasen parejas para un reto, pero claro, como son 15 , uno se ha tenido que quedar solo… ¿o no? Eneko no ha encontrado pareja: "No me siento el excluido para nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que estoy solo y ahora no sé cómo voy a cocinar". Que no se preocupe porque tiene fácil solución. ¡Vuelve Ofelia! La semifinalista de MasterChef 9 ha regresado al programa para esta prueba y con una misión muy importante: cocinar junto a Eneko y, además, haciendo relevos.

Ofelia al principio no se ha quedado muy contenta al escuchar el signo del zodiaco de su compañero. "Problema de los géminis, empiezan con mucho amor y luego se desinflan", ha explicado. Se aplica más a lo sentimental: "Yo con los géminis me entiendo, en relaciones no". Aunque entenderse, lo que se dice entenderse… Eneko, siempre tranquilo, ha acabado explotando, harto de los comentarios de Ofelia.