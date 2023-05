Un día más, MasterChef acaba en lágrimas. La última expulsión ha dejado devastados a algunos de los aspirantes, que han visto cómo se va uno de sus pilares en la casa. Laura ha tenido que decir adiós a sus compañeros después de fracasar en la prueba de expulsión y de nuevo en su segunda oportunidad. Sí la ha aprovechado Claudia: mientras que Laura ha abandonado el programa, la actriz ha logrado quedarse con su plaza y convertirse en aspirante de pleno derecho del programa. Eso sí, parece que el amuleto de Álex no le ha dado mucha suerte a Laura…

Expulsada por un ceviche, ¿o aguachile?

Tras enfrentarse a una primera prueba por parejas y relevos, David, Ana, Laura, Camino, Merce y Jotha han tenido que colgarse el delantal negro y participar en la prueba de eliminación. Les han dado otra oportunidad: quien adivinase el nombre de al menos cuatro de los chiles que tenían, podría salvarse y no tener que competir. Ninguno lo ha logrado.

Laura se ha dispuesto a cocinar un ceviche, un proceso no libre de imprevistos: se le ha reventado una bolsa de vacío y ha tenido que limpiar la máquina. Luego, al presentar el plato, los jueces le han señalado que el ceviche no es de México, sino de Perú. Ella se ha corregido y ha dicho que era un aguachile. ¿El veredicto del chef Roberto Ruiz? "Ninguno de los dos, pero sería más hacia ceviche, tal vez". Laura, Merce y Jotha se han quedado en la cuerda floja, aunque al final Laura se ha convertido en la expulsada.

Álex ha bajado de la galería a decirle adiós, revelando que le había prestado una pulsera. "No le ha dado suerte lo que le he dado", ha lamentado él, señalando después el cariño que le tiene. "Tenía esperanza de que se salvara, por eso le había dejado la pulsera en esta prueba, pero no ha funcionado mucho", ha asegurado.