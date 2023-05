En el undécimo programa de MasterChef 11, Toñi Moreno llegó como invitada estrella para probar los platos de los aspirantes. Y nos dimos cuenta de que gusto por la cocina tiene. Una vez que se ha confirmado su presencia para la próxima edición de MasterChef Celebrity, tenemos que decir que va a ser todo un descubrimiento. Eso sí, la periodista y presentadora puso en sobreaviso a los jueces: “Soy amiga íntima de María del Monte”. Pepe, Samantha y Jordi, entre risas, le preguntaron a Toñi a quién traería de amiga al programa. Y la respuesta fue la que todos esperábamos: “Sin duda, a María del Monte”.

Pepe quiso aprovechar este momento para lanzarle un mensaje a la cantante, mirando directamente a la cámara. “Querida María del Monte. Nosotros no somos nada rencorosos. Estás invitada a MasterChef cuando quieras. Esta es tu casa”. Las rencillas del pasado, pasadas están y las puertas del programa siempre están abiertas para María del Monte. Pero, ¿recuerdas cómo fue aquel momento en el que la cantante abandonó las cocinas? Te lo contamos:

La salida de María del Monte en MasterChef Celebrity

La historia de María del Monte en MasterChef Celebrity se remonta a hace años. En la primera edición de la versión de famosos, la cantante decidió abandonar el programa antes de afrontar una prueba de eliminación. Así explicó su decisión: “Yo no voy a cocinar. Quiero dirigir unas palabras a mis compañeros y a los jueces. No sé si tengo que cocinar, si tengo que montar una mesa. Y a mí me gusta disfrutar de las cosas, y no estoy disfrutando”. A continuación dijo a los jueces que “a parte de agradecer vuestros consejos, os digo que no es necesario tener todo el día la cara del fiscal de ‘Morena clara’”.

María también tuvo unas palabras para sus compañeros. “Sabéis que las piernas las tengo mejor, pero no bien, y cuando haya que trabajar en grupo no voy a estar al 100%. Ha sido un verdadero placer”. Antes de abandonar las cocinas, la cantante mandó un mensaje directo a Miguel Ángel Muñoz: “Eres el tío que mejor he conocido en los últimos tiempos. Si te pudiera robar, te llevaría para mi casa”. Los jueces se despidieron de María del Monte con un beso y un abrazo y agradeciendo su “honestidad”. “Sentimos que no hayas encontrado tu sitio”, concluyó Pepe.