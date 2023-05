Jorge Juan, ejemplo de bondad y paciencia en MasterChef 11

En los diez programas que llevamos de edición, Jorge Juan ha demostrado en multitud de ocasiones que él ha venido a MasterChef 11 a pasarlo bien y que, a pesar de los pequeños roces típicos de la competición, siempre enfocará todo lo que le venga con alegría y una sonrisa en la cara. Pero en este último programa, además, ha demostrado que tiene la capacidad de contagiar su buen rollo a sus compañeros. Podemos decir que Jorge Juan es un ejemplo perfecto de bondad. Pero también de paciencia, porque ha necesitado mucha trabajando en pareja con Luca. Lo analizamos en profundidad.

En el primer reto de la noche del undécimo programa de MasterChef 11, los jueces dieron de nuevo la oportunidad a los aspirantes de formar ellos mismos las parejas que cocinarían mano a mano. Una vez formados los dúos, Jordi se centró en “la extraña pareja”: “Me sorprende ver a Jorge Juan y Luca juntos”. El creador de contenido en TikTok defendió a su compañero asegurando que “es una persona muy atenta y que cuando necesito algo, él está”. Pero la cosa no se quedó ahí. Incluso llegamos a ver que ya tienen nombre como pareja y canción y baile propio: “Azúcar y caramelo”.

“Lo rústico y lo fino”

En totales, antes de empezar el cocinado, Luca insistió en el equilibrio que suponía trabajar con Jorge Juan. “Somos un show de pareja. Tú eres lo rústico y yo lo fino y lo moderno”. Eso sí, la sonrisa en la cara de Luca no duró mucho. El cocinado por relevos no es su fuerte y aunque empezó animando a su compañero, pronto le entraron las dudas y la tensión. Mientras Jorge Juan trabaja en las 3 elaboraciones a preparar, Luca no dejaba de dar órdenes desde fuera. Y llegó el colapso.

Tras mandar callar a su compañeros en varias ocasiones, la tensión pudo con Luca, que derramó alguna que otra lágrima. Pero los nervios no atenazaron a Jorge Juan: “Es normal que se ponga nervioso, yo también me pongo nervioso. Eso significa que hay ganas”. La comprensión del bombero forestal sorprendió a todos, pero era lo que tocaba hacer en ese instante, por el bien del cocinado. Luca no paró de gritar y ordenar, pero eso no descentró a Jorge Juan.