En los doce programas que llevamos de MasterChef 11, Jorge Juan ha demostrado que es una persona que no tiene ningún problema para establecer amistad con sus compañeros de cocinas. Más allá de los roces típicos de la competición, siempre ha generado buen rollo y se puede decir que es un aspirante de lo más “campechano”. Un rasgo que, según a confesado entre fogones, le hizo conocer a uno de los hombres que más tiempo ha llevado ese título. Aunque ahora lo ha cambiado más por el de “el emérito”. Sí, es lo que te estás imaginado. Jorge Juan conoció a Juan Carlos I, te contamos cómo.

Durante la primera prueba por parejas (y esposados), los aspirantes han recibido la visita de la concursante de MasterChef Celebrity más royal de todos, María Zurita, prima del rey Felipe VI y sobrina de su padre, Juan Carlos I. Alguien con quien, para sorpresa de todos, tiene un vínculo Jorge Juan. “Yo he monteado y a mi Juan Carlos me ha dado del botijo para beber cuando estaba por ahí montando”.

Almuerzo con el rey

Según ha contado el aspirante de MasterChef 11, aquel encuentro ocurrió cuando él era un niño y acompañaba a su padre a montear. “Estaba gordete y me venía muy bien subir y bajar montañas”, confesaba el ahora bombero forestal. Como cada mañana, hacían un parón de la faena y comían “el panecico, el cachico de chorizo y las migas con los huevos fritos por encima”.

Unos almuerzos al estilo albaceteño a los que, al parecer, también se sumana el rey emérito. Fue en uno de esas reuniones que el aspirante conoció al padre de Felipe VI. “El rey Juan Carlos me dio de beber de su botijo, me pegó dos cachetadas ahí en el cuello y yo me acordaré para toda la vida. Ese recuerdo estará ahí para siempre”, ha contado en el programa.